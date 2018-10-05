Fransa'dan Rusya'nÄ±n S-300 hamlesine tepki: Ã‡Ã¶zÃ¼m olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± engeller

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Agnes von der MÃ¼hll, Rusyaâ€™nÄ±n Suriyeâ€™ye S-300 hava savunma fÃ¼ze sistemi gÃ¶ndermesini eleÅŸtirdi.

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Agnes von der Mühll, Rusya'nÄ±n Suriye rejimine S-300 hava savunma füze sistemi vermesinin siyasi çözümü olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± engelleyeceÄŸini iddia etti.

Mühll, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Bölgedeki gerginlik baÄŸlamÄ±nda, bu tür ekipmanlarÄ±n Rusya tarafÄ±ndan teslim edilmesi, askeri tÄ±rmanma riskinin devam etmesine ve Suriye krizi ile ilgili siyasi çözümü olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± engellemeye katkÄ±da bulunuyor” ifadesini kullandÄ±.

Rusya'nÄ±n Suriye rejimine modern S-300 hava savunma füze sistemini bu hafta teslim ettiÄŸi belirtildi.

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, 24 Eylül'de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rusya'nÄ±n Ä°l-20 uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesinin ardÄ±ndan Suriye'de alÄ±nacak tedbirlerle ilgili, “Suriye SilahlÄ± Kuvvetleri'ne iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi verilecek. Bu sistem, havada 250 kilometre mesafedeki hedefi vurma ve birkaç hedefi aynÄ± anda yok edebilme kabiliyetine sahip” deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya’nÄ±n Ä°l-20 uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesinden sonra Suriye’deki Rus askerlerinin güvenliÄŸini arttÄ±rma doÄŸrultusunda bu ülkeye S-300 verme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, Rusya'nÄ±n, kendi ordusunun güvenliÄŸini saÄŸlamak için yapacaÄŸÄ± eylemlerin herkese açÄ±k olmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸti.

Rus Ä°l-20 askeri uçaÄŸÄ± geçen ay Akdeniz'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafÄ±ndan düÅŸürülmüÅŸtü. Rusya, Ä°srail'e ait F-16 savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n, Ä°l-20 uçaÄŸÄ±nÄ± kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ± için Ä°l-20 uçaÄŸÄ±nÄ±n S-200 füzelerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Olay nedeniyle Ä°srail'i suçlayan Rusya Savunma BakanÄ± Åžoygu, “Suriye'de düÅŸen Rus askeri uçaÄŸÄ±nÄ±n ve ölen mürettebatÄ±n tüm sorumluluÄŸu Ä°srail'e ait” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Rusya, Suriye'ye S-300 sevkiyatÄ±na baÅŸladÄ±

ABD ve Ä°srailâ€™den Suriyeâ€™ye teslim edilen S-300 aÃ§Ä±klamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 20:44

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