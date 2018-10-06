Gebze Sendikalar Birliği 23 Ekim’de alana çıkıyor

Gebze’de farklı konfederasyonlara bağlı 21 sendika şubesinin oluşturduğu Gebze Sendikalar Birliği, kriz, enflasyondaki artış ve bunların işçi ve emekçilere yansımasına ilişkin bir toplantı yaptı. Krize bağlı olarak meydana gelen işten atmalar, ücretsiz izinler ve örgütlenme önündeki engellere ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda alınan karara göre, Gebze Sendikalar Birliği 23 Ekim’de Gebze Kent Meydanı’nda basın açıklaması düzenleyecek.

Toplantının ardından gazetemize açıklama yapan Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, kriz ve zamlarla gelen hayat pahalılığı ve işsizliği de ele alınca emekçileri zor günlerin beklediğini söyledi.

Akyüz, “Krizin bizlere bu döneme kadar süreklik işsizlik ve yoksulluk olarak döndüğünü biliyoruz. Bu dönemde de önümüze çıkabileceklere karşı birlikte mücadele edebilmenin yollarını değerlendirdik. Çünkü bu krizi yaratan bizler değiliz, krizden doğan mevcut faturayı üretenler, emekçiler ödememeli. Aleyhimizde çıkan yasalar bir yana, yargının çok ağır işlemesi bizim işlerimizi daha da zorlaştırıyor. Bütün bunları daha kapsamlı anlatmak ve değerlendirmek için de 23 Ekim saat 17.00’de Kent Meydanı’nda bir basın açıklaması yapma kararı aldık. Bu kitlesel basın açıklamasını işçilerimiz ve tüm emekçilerle, partiler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yapacağız. Krizi ve bu basın açıklamamızı el ilanı yaparak işyerlerimize de bildireceğiz. 19 Ekim’de de bu eylem için basın açıklamasını hazır hale getireceğiz ve ön değerlendirme yapacağız. Böyle bir dönemde Gebze’deki işçi ve emekçiler olarak sessiz kalmamalıyız. Kitlesel bir basın açıklaması olabilmesi adına tüm Gebze halkını davet ediyoruz” dedi.

Son dönemde sendikalaştıkları için işten atılan metal, petro kimya ve gıda iş kollarında bulunan Flormar, Cargill ve BBS Metal işçilerine dair de toplantıda değerlendirmelerde bulunan ve sendikaların neler yapabileceğini değerlendiren Gebze Sendikalar Birliği 3. havalimanı işçileri için başlatılan imza kampanyasını da gündeme aldı ve çalışmalara başladı. (Gebze/EVRENSEL)