Belediyede Ã§alÄ±ÅŸan Roman temizlik iÅŸÃ§isi: ZabÄ±ta amiri beni darbetti

AydÄ±n Didim Belediyesiâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸan bir temizlik iÅŸÃ§isi, aralarÄ±nda husumet bulunan zabÄ±ta amiri tarafÄ±ndan darbedildiÄŸini iddia etti.

AydÄ±n'Ä±n Didim ilçesinde belediyede temizlik iÅŸçisi DoÄŸan Turna (36), aralarÄ±nda husumet bulunan aynÄ± belediyede görevli bir zabÄ±ta amiri ve bir zabÄ±ta memuru tarafÄ±ndan darbedildiÄŸini ileri sürüp, polise ÅŸikayetçi oldu. Polis, ÅŸikayet üzerine ifadelerini aldÄ±ÄŸÄ± M.C. ve Ö.K.'yi serbest bÄ±raktÄ±.

Didim Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü'nde çalÄ±ÅŸan DoÄŸan Turna, geçen 3 Ekim'de saat 06.30 sÄ±ralarÄ±nda, belediye binasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedildi. BaÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± demir çubuk darbeleriyle yaralanan Turna'ya kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Didim Devlet Hastanesi'nde 7 gün iÅŸ göremez raporu verildi. DoÄŸan Turna tedavisinin ardÄ±ndan AltÄ±nkum Polis Merkezi'ne gidip, kendisini darbettiÄŸini ileri sürdüÄŸü, aralarÄ±nda husumet bulunan Didim Belediyesi ZabÄ±ta Amiri M.C. ile zabÄ±ta memuru Ö.K.'den ÅŸikayetçi oldu. Turna'nÄ±n ÅŸikayeti üzerine polis, M.C. ve Ö.K.'nin ifadelerine baÅŸvurdu. Ä°ki zabÄ±ta görevlisi ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Didim Rumelili Romanlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°lgin Var, olayÄ± kÄ±nayÄ±p, “Böyle bir olayÄ±n olmamasÄ± gerekirdi. Üzüntülüyüz ve kaygÄ±lÄ±yÄ±z. Didim Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile görüÅŸtük. Kendisi 'Kim suçluysa cezasÄ±nÄ± çekecektir' dedi. Suçlu zaten bellidir. Didim Rumelili Romanlar DerneÄŸi olarak bu iÅŸin takipçisiyiz” dedi.

'BENÄ° ÖLDÜRMEYE KALKTILAR'

DoÄŸan Turna ise yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, “Beni öldürmeye kalktÄ±lar. Sabah ÅŸantiyeye iÅŸime gidiyordum. Arabayla birden önümü kesip demir sopalarla kafama ve ayaklarÄ±ma vurdular. Allah'tan kadÄ±nÄ±n biri denk geldi, onun sayesinde kurtuldum. Yoksa belki de öldüreceklerdi” diyerek, kendisini darbedenlere hak ettikleri cezanÄ±n verilmesini istedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 20:15

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