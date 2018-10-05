Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan genÃ§ iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

Antalya GazipaÅŸaâ€™da 19 yaÅŸÄ±ndaki bir iÅŸÃ§i sera demirlerini monte ederken elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±larak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilçesinde sera demirlerini monte ederken elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan Sait Yunt (19), yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay, saat 18. 00 sÄ±ralarÄ±nda KorubaÅŸÄ± Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sera inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan Sait Yunt, yaklaÅŸÄ±k 5 metre yükseklikte sera demirlerini monte ederken elindeki demir çubuk hemen üzerinden geçen yüksek gelirim hattÄ±nÄ±n tellerine temas etti. AkÄ±ma kapÄ±lan Sait Yunt hayatÄ±nÄ± kaybederken cenazesi sera demirlerine asÄ±lÄ± kaldÄ±. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Elektrik akÄ±mÄ±nÄ±n kesilmesinden sonra yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat asÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± yerden indirilen Yunt'un yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Sait Yunt'un cenazesi incelemelerden sonra otopsi yapÄ±lmak üzere morga gönderildi.

Antalya GazipaÅŸa'da dün de bir inÅŸaatta iÅŸ cinayeti yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

(DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 20:13

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