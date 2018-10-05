AÅŸÄ± sonrasÄ± fenalaÅŸan 40 Ã¶ÄŸrenci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Antalyaâ€™da 40 Ã¶ÄŸrenci okulda aÅŸÄ± olduktan sonra fenalaÅŸarak hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ± â€˜Normal bir durumâ€™ dedi.

Antalya'da 40 öÄŸrenci, okulda aÅŸÄ± sonrasÄ± reaksiyon nedeniyle ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedbir amaçlÄ± bir süre hastanede bekletilen öÄŸrenciler, ardÄ±ndan evlerine gönderildi.

Olay, öÄŸle saatlerinde Aksu ilçesinde bulunan PÄ±narlÄ± Cumhuriyet Ä°lkokulu'nda meydana geldi. Sabah okula gelen saÄŸlÄ±k görevlileri, 8'inci sÄ±nÄ±flara 'aÅŸÄ±' uygulamasÄ± yaptÄ±. AÅŸÄ± sonrasÄ± görülen reaksiyon nedeniyle 40 öÄŸrenci, okula gelen ambulanslarla hastanelere götürüldü. Hastanelerde bir süre bekletilen öÄŸrenciler, öÄŸle saatlerinde taburcu edildi.

SAÄžLIK BAKANLIÄžI: NORMAL BÄ°R DURUM

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± konuyla ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Rutin aÅŸÄ±lama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda fenalaÅŸan öÄŸrencilerin durumuna iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, yaÅŸananlarÄ±n daha önce de rastlanan normal bir durum olduÄŸu iddia edildi:

“Cumhuriyet Ortaokulu 8. sÄ±nÄ±f öÄŸrencilerinde tetanoz aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken bir kÄ±z öÄŸrenci, solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸamasÄ± üzerine saÄŸlÄ±k ekibi tarafÄ±ndan müdahale edilerek 112 ambulansÄ± ile en yakÄ±n özel bir hastaneye götürülmüÅŸ, burada yapÄ±lan incelemede aÅŸÄ± komplikasyonuna (yan etki) rastlanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Okulda yapÄ±lan aÅŸÄ±lama çalÄ±ÅŸmasÄ± devam ederken diÄŸer öÄŸrencilerin de aÅŸÄ± korkusuna baÄŸlÄ± olarak benzer tepkiler verdiÄŸi gözlenmiÅŸtir. Daha sonra hastaneye sevk edilen öÄŸrencilerin hiçbirinde aÅŸÄ±ya baÄŸlÄ± komplikasyon görülmemiÅŸtir. ÖÄŸrencilerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyi olup hiçbirinde yatÄ±ÅŸ gerektiren bir durum yoktur. BazÄ± öÄŸrencilerin tedirginlik ve korkuya baÄŸlÄ± bu tür reaksiyonlar göstermesi rastlanÄ±lan normal bir durumdur. Antalya Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸümüz 7 ilçede sürdürülen aÅŸÄ±lama çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile ilgili araÅŸtÄ±rma yapmÄ±ÅŸ ve hiçbir öÄŸrencide komplikasyon görülmediÄŸi tespitinde bulunmuÅŸtur. AÅŸÄ±lama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda süreç, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca ve ilgili müdürlüklerimizce titizlikle takip edilmekte ve deÄŸerlendirilmektedir.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:58

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