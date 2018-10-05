CHP'li AÄŸbaba: 16 bakanlÄ±k ABD'li ÅŸirkete teslim edildi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n McKinseyâ€™e teslim edilmesine tepki gÃ¶sterdi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, Malatya'da, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Enver Kiraz ile partililerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan AÄŸbaba, bakanlÄ±klarÄ±n AmerikalÄ± bir danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketine teslim edildiÄŸini ileri sürerek ÅŸöyle dedi:

“Milli ve yerli dediler. 'Trump ezanÄ±mÄ±za, bayraÄŸÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±yor' dediler. 'Amerikan dolarÄ±mÄ±zÄ± yükseltiyoruz' dediler. Hepsinin yalan olduÄŸunu söyledik biz. Sonra ne yaptÄ±lar? Bir AmerikalÄ± ÅŸirkete Türkiye'nin bütün bakanlÄ±klarÄ±nÄ± teslim ettiler. 16 bakanlÄ±ÄŸÄ± teslim ettiler. Yani artÄ±k kabineyi bir AmerikalÄ± ÅŸirket, bir AmerikalÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi yönetecek. HayÄ±rlÄ± olsun. AmerikalÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi ilk icraatÄ± ne oldu biliyor musunuz? Ä°lk icraatÄ± yÄ±llardÄ±r el koymaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸsizlik sigortasÄ± fonuna el atmÄ±ÅŸ durumda. Zaten böyle bir niyetleri vardÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü kamu kaynaklarÄ±nÄ±n da daha etkin kullanÄ±lmasÄ± amacÄ±yla iÅŸsizlik sigortasÄ± fonunda 11 milyar liranÄ±n düÅŸük faizle Halk BankasÄ±'na ve VakÄ±f Bank'a verildiÄŸini ifade etti. Bu resmen iÅŸsizlerin, emekçilerin alÄ±n terinin sömürülmesi. Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ± ne için var? Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ± kimden alÄ±nÄ±yor? Ä°ÅŸçiden, emekçiden kesilerek o fona konuluyor. Oradaki para iÅŸçiye iÅŸsiz kalÄ±nca veriliyor. Åžimdi para nereye gidiyor? Saraya bu kabul edilemez bir durum olduÄŸunu belirtmek istiyoruz.”

'TÜRKÄ°YE'DE MÄ°LYARLARCA LÄ°RA AÇIK VAR'

TartÄ±ÅŸÄ±lan SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu ve Türkiye'de milyarlarca lira açÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunu da vurgulayan AÄŸbaba, “Türkiye'de milyarlarca lira açÄ±k var. Milyarlarca lira yolsuzluk var, milyarlarca lira devletin kesesindeki para gitmiÅŸ. SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na göre, Türkiye'de devletin raporlarÄ±na göre devletin kurumlarÄ±nda hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapÄ±lmÄ±ÅŸ, devletin kurumlarÄ±nda yolsuzluk yapÄ±lmÄ±ÅŸ, bu kadar açÄ±k net. Sen 'Kuran, ezan' diyeceÄŸine bu hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± açÄ±kla ey AKP Genel BaÅŸkanÄ±. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda yolsuzluk var, enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda yolsuzluk var, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda, yolsuzluk var, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda yolsuzluk var. Kim söylüyor? CHP söylemiyor. Kim söylüyor? Devletin SayÄ±ÅŸtay'Ä±ndaki kurum söylüyor. Diyor ki; 'devlet yokluk çekerken, siz açlÄ±k çekerken devlet sorumludur' diyor” dedi.

'TÜRKÄ°YE'DE 125 BÄ°N MAKAM ARACI VAR'

Türkiye ve diÄŸer ülkelerde olan makam araç sayÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek eleÅŸtirilerini sürdüren AÄŸbaba, ÅŸöyle devam etti:

“Almanya'da 9 bin tane makam aracÄ± varken, Türkiye'de kaç tane makam aracÄ± var? TamÄ± tamÄ±na 125 bin tane makam aracÄ± var. Japonya'da 10 bin, Türkiye'de 125 bin, Fransa'da 8 bin, Türkiye'de 125 bin. Bir önceki TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman giderayak kendine 5 milyonluk, korumalara 3 milyonluk makam aracÄ± aldÄ±. KonuÅŸurken ne diyor? 'Laiklik olmamalÄ±dÄ±r' diyor. Tabii ki laiklik olmamalÄ±dÄ±r, tabii din üzerinden senin hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmanÄ±n önü açÄ±lmalÄ±dÄ±r. Buradan çaÄŸrÄ± yapÄ±yoruz; baÅŸta meclisteki makam arabalarÄ± olmak üzere saraydaki bakanlÄ±ktaki milletvekillerinin, komisyon baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, bürokratlarÄ±n altÄ±ndaki kiralÄ±k araçlar derhal iade edilmelidir." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:46

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