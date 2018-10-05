Kartalâ€™da sokak hayvanlarÄ± sergisi

4 Ekim HayvanlarÄ± Koruma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle Kartal Hasan Ali YÃ¼cel KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde 'YÃ¼rek GÃ¶zÃ¼yle' sokak hayvanlarÄ± fotoÄŸraf sergisi aÃ§Ä±ldÄ±.

Yüksel FÄ±rat KARTAL

Ä°stanbul

4 Ekim HayvanlarÄ± Koruma Günü nedeniyle Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde “Yürek Gözüyle” adlÄ± sokak hayvanlarÄ± fotoÄŸraf sergisi açÄ±ldÄ±. Hasan Seçkin, Müjgan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Özge YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Özgün MenevÅŸe’nin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi, Hasat Sanat Atölyesi, KALMEDER (Kartal Lisesi ve Türk KÄ±zÄ±layÄ± Kartal Anadolu Lisesi MezunlarÄ± DerneÄŸi) ve Kartal Belediyesi’nin katkÄ±larÄ±yla gerçekleÅŸti.

AçÄ±lÄ±ÅŸta KALMEDER adÄ±na konuÅŸan Ali Aluç ve Belediye BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Gökhan Yüksel konuÅŸma yaptÄ±.

KartallÄ±lar, her gün cadde ve sokaklarÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± kedi ve köpeklerin fotoÄŸraflarÄ±nda oluÅŸan sergiye ilgiyle gezdi.

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