Ä°GDAÅž Ã¶nÃ¼nde zam protestosu

DoÄŸalgaza son 3 ayda art arda yapÄ±lan zamlar Ä°GDAÅž Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan eylemle protesto edildi.

DoÄŸalgaza AÄŸustos, Eylül ve Ekim aylarÄ±nda peÅŸ peÅŸe yapÄ±lan yüzde 9’luk zamlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan OkmeydanÄ± Halkevi Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de bulunan Ä°GDAÅž önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

AKP iktidarÄ±nÄ±n “FahiÅŸ zam yapanlarÄ± ihbar edin” çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Halkevi üyeleri bunu söyleyen iktidarÄ±n doÄŸalgaza yaptÄ±ÄŸÄ± fahiÅŸ zamlarÄ± geri çekmesini istedi.

“Krizin faturasÄ±nÄ± halk ödemeyecek”, “FahiÅŸ zamlarÄ± ihbar ediyoruz”, “Temel ihtiyaçlara zam yapÄ±lmasÄ±n” yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±yan Halkevciler, “DoÄŸalgaz zamlarÄ± geri alÄ±nsÄ±n” sloganlarÄ±yla taleplerini dile getirdi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan KazÄ±m PekÅŸen, “Tayyip ErdoÄŸan ‘HaksÄ±z kazanç saÄŸlayanlarÄ±, fahiÅŸ zam yapanlarÄ± ihbar edin’ diye çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± sürdürürken devletin denetiminde bulunan kurumlarÄ±n temel ihtiyaçlara fahiÅŸ zamlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumu ‘ihbar’ etmek üzere Ä°GDAÅž önünde buluÅŸtuk” dedi.

YÄ±llÄ±k enflasyonun son 15 yÄ±lÄ±n en yüksek seviyesine ulaÅŸarak yüzde 24,5’e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan PekÅŸen, “Krizin sorumlusu ülkeyi üretimi bitirip memleketi ithalata baÄŸÄ±mlÄ± hale getiren, ekonomiyi dolara avroya baÄŸÄ±mlÄ± hale getiren, mega projelerle ülkeyi borca batÄ±ran AKP iktidarÄ±dÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

DoÄŸalgaz ve elekriÄŸe bir zam daha geldi

DoÄŸalgaz ve elektriÄŸe zam

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:39

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