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Ãœcretlerini alamayan inÅŸaat iÅŸÃ§ileri Ã§atÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±
05 Ekim 2018 19:25
Ä°stanbulâ€™da bir inÅŸaatta Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler Ã¶denmeyen Ã¼cretleri iÃ§in Ã§atÄ±ya Ã§Ä±karak eylem yaptÄ±.
Ä°stanbul 5. Levent’te Torunlar GYO tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ± devam eden inÅŸaatta yetkililerle defalarca görüÅŸmelerine raÄŸmen ücretlerini alamayan iÅŸçiler, çatÄ±ya çÄ±karak seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçiler, ücretlerinin derhal ödenmesini istiyor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:30
Ä°stanbul Torunlar firmasÄ±nÄ±n 5.Levent ÅŸantiyesinde firma yetkilileriyle defalarca görüÅŸmelerine raÄŸmen ücretlerini alamayan inÅŸaat iÅŸçisi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z çatÄ±ya çÄ±karak seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. pic.twitter.com/WckPS20qfq— Ä°YÄ°-SEN (@insaatiscilerii) 5 Ekim 2018
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