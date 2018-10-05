Ãœcretlerini alamayan inÅŸaat iÅŸÃ§ileri Ã§atÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±

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Ãœcretlerini alamayan inÅŸaat iÅŸÃ§ileri Ã§atÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±

    • 05 Ekim 2018 19:25

    Ä°stanbulâ€™da bir inÅŸaatta Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler Ã¶denmeyen Ã¼cretleri iÃ§in Ã§atÄ±ya Ã§Ä±karak eylem yaptÄ±.

    Ä°stanbul 5. Levent’te Torunlar GYO tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ± devam eden inÅŸaatta yetkililerle defalarca görüÅŸmelerine raÄŸmen ücretlerini alamayan iÅŸçiler, çatÄ±ya çÄ±karak seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçiler, ücretlerinin derhal ödenmesini istiyor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:30
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