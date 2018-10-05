TÃ¼rkiye Gazeteciler SendikasÄ±ndan AA Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

TGS: AA Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ± koruyacak ve yeni kazanÄ±mlarla ileri gÃ¶tÃ¼recek tek gÃ¼Ã§ kendi Ã¶z Ã¶rgÃ¼tleri olan TÃ¼rkiye Gazeteciler SendikasÄ±â€™dÄ±r.

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Anadolu AjansÄ±’nda (AA) gazetecilerin haklarÄ±nÄ± geriye götürecek dayatmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. AçÄ±klamada, “KÄ±demli çalÄ±ÅŸanlarÄ± iÅŸten çÄ±kartarak düÅŸük ücretle ve taÅŸeron ÅŸirkette iÅŸe geri almayÄ± teklif eden AA yönetimi, çalÄ±ÅŸanlar ve Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±’nÄ±n (TGS) uzun yÄ±llar süren mücadelelerle kazandÄ±ÄŸÄ± haklarÄ± yok etmek istiyor” denildi.

Ä°ÅŸyerindeki yetkili sendika Medya-Ä°ÅŸ’in ücretlerin düÅŸürülmesi, kÄ±demlerin düÅŸürülmesi ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n taÅŸeron ÅŸirketlere geçirilmesine karÅŸÄ± sessiz kalmakla itham edildiÄŸi açÄ±klamada, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “AA çalÄ±ÅŸanlarÄ± kazanÄ±mlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak, daha düÅŸük maaÅŸlarla taÅŸerona geçmeye zorlanÄ±rken, TGS’ye yönelik operasyon sonrasÄ± iÅŸyerinde zorla yetkili sendika yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan Hak-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Medya-Ä°ÅŸ, sessiz kalarak bu haksÄ±zlÄ±ÄŸa çanak tutuyor. TGS’nin toplu iÅŸ sözleÅŸmeleriyle güvence altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ve AA’dan baskÄ±yla uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 6 yÄ±lda da deÄŸiÅŸmeyen 50 günlük kÄ±dem hakkÄ±na sahip gazetecilere iÅŸten çÄ±kmalarÄ± ve isterlerse düÅŸük ücretle yeniden iÅŸe alÄ±nmalarÄ± teklif ediliyor. Bu teklifi kabul eden gazetecilerin hem maaÅŸlarÄ± azaltÄ±lÄ±yor, hem de her yÄ±l için 50 günlük ücret üzerinden hesaplanan kÄ±dem tazminatlarÄ± 30 günlük ücrete düÅŸürülüyor. 10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir çalÄ±ÅŸan gazetecilere de iÅŸten çÄ±kÄ±ÅŸ dayatÄ±lÄ±yor. DüÅŸük ücretle iÅŸe geri girmeleri teklif ediliyor. (...) AA’da çalÄ±ÅŸanlarÄ±n haklarÄ± budanÄ±rken zorla yetkili hâle getirilmiÅŸ Medya-Ä°ÅŸ ne yapÄ±yor? 2012 yÄ±lÄ±na kadar Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±’nÄ±n örgütlü olduÄŸu ve 24 dönem toplu iÅŸ sözleÅŸmesi imzaladÄ±ÄŸÄ± AA’da, dönemin BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent ArÄ±nç’Ä±n talimatÄ±yla kurulan sendikaya baskÄ±yla geçirilen çalÄ±ÅŸanlar yeni haklar elde edemediÄŸi gibi mevcut haklarÄ±nÄ± dahi koruyamadÄ±.”

‘MEDYA-Ä°Åž SENDÄ°KACILIK OYNUYOR’

AA çalÄ±ÅŸanlarÄ±na çaÄŸrÄ± yapan TGS yönetimi, açÄ±klamayÄ± söyle sonlandÄ±rdÄ±: “AA’da toplam 2000’i aÅŸkÄ±n çalÄ±ÅŸan olmasÄ±na raÄŸmen sadece 1000’ini üye yapan Medya-Ä°ÅŸ, kendine izin verilen sÄ±nÄ±rlar içerisinde sendikacÄ±lÄ±k oynuyor. AA çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ± koruyacak ve yeni kazanÄ±mlarla ileri götürecek tek güç kendi öz örgütleri olan Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±’dÄ±r. AA çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n geçmiÅŸi de geleceÄŸi de Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±’dÄ±r.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:25

www.evrensel.net