EMEP Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan: Bu dava barÄ±ÅŸ talebine aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in yargÄ±lanacak. EMEP, 'Bu dava barÄ±ÅŸ talebine aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r' dedi.

Emek Partisi (EMEP), iktidarÄ±n savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi için 9 Ekim’de hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak olan Genel BaÅŸkan Selma Gürkan’Ä±n duruÅŸmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. DavanÄ±n barÄ±ÅŸ talebine açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, duruÅŸmaya katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, AKP hükümetinin savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi için 9 Ekim’de ÇaÄŸlayan Adliyesi’nde yargÄ±lanacak. Dava öncesi bir açÄ±klama yayÄ±nlayan EMEP, “Milletvekillerinden politikacÄ±lara, gazetecilerden sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±na, 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinden akademisyenlere kadar tüm toplumsal kesimlerin ifade etme, propaganda yapma, talepte bulunma haklarÄ±na yönelik ihlaller devam ediyor. Siyasi iktidar kendi beyanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki her sözü, muhalif her tutumu suçlama, cezalandÄ±rma eÄŸiliminde” ifadelerini kullandÄ±. Genel BaÅŸkan Gürkan’Ä±n ‘terör propagandasÄ±’ yapmakla itham edildiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada davanÄ±n barÄ±ÅŸ talebine açÄ±lmÄ±ÅŸ davalardan biri olduÄŸunu vurguladÄ±.

EMEP Genel Merkezi, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: “Emek Partisi hem OrtadoÄŸu halklarÄ± hem Türkiyeli emekçiler için aÄŸÄ±r faturasÄ± olan savaÅŸa karÅŸÄ±, barÄ±ÅŸ ve demokrasiyi daima savunmuÅŸ bir partidir. Bu yüzden bu dava aslÄ±nda barÄ±ÅŸ talebine açÄ±lmÄ±ÅŸ davalardan biridir. DuruÅŸma, 9 Ekim SalÄ± günü saat 10.00’da Ä°stanbul ÇaÄŸlayan Adliyesi 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecektir.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 21:53

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