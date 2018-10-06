06 Ekim 2018 04:00
Son Düzenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:17

Dersler başladı, ihtiyaçlar karşılanmadı

Antep’in Düztepe Mahallesi’nde yaşayanlara, çocuklarının okul masraflarını sorduk: 'Biz kıyafet alamadık, 3 senedir aynı kıyafeti giyiyor'

Dersler başladı, ihtiyaçlar karşılanmadı

Fotoğraf: Evrensel

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    Deniz KAR
    Ali YILMAZ
    Antep

    Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile artan enflasyon rakamları okul alışverişlerinde velilere zor anlar yaşattı. Okul ve kırtasiye malzemelerinin fiyatları dudak uçuklatıyor. Yeni eğitim öğretimin yılının üzerinden haftalar geçmesine rağmen birçok veli okul alışverişlerini tamamlayabilmiş değil. Antep’in Düztepe Mahallesi’nde yaşayanlara çocuklarının okul masraflarını sorduk.

    Bir ara sokağa girer girmez kapı eşiğinde oturan iki kişiyle karşılaşıyoruz. Birinin ismi Gönül diğerininki Gaziye. Çocukları olup olmadığını sorduğumuzda ikisinin de lise öğrencisi okuttuklarını öğreniyoruz. Gönül ablanın kızı liseye yeni başlamış, eve hayli uzak bir okulda okuyor. Aylık 140 TL servis ücreti ödüyor. Kızının liseye başlamasının bütçelerini nasıl etkilediğini soruyoruz. Yalnız kıyafetleri ve ayakkabısının 500 TL’yi bulduğunu söylüyor. “500 TL’nin içinde sadece yazlık kıyafetler var, ceketi 80 liraydı alamadık” diyor. Kırtasiye giderlerini öğrenmek istediğimizde ise “hocası yardımcı kitap istemiş, biri 70 diğeri 40 lira, iki gün içinde alınacak demiş. Her dersin de ayrı ayrı defteri var. Her biri 7-8 lira’’ diyor ve ekliyor: “ya okutmayacaksın ya da katlanacaksın, elden bir şey gelmiyor.”

    3 SENEDİR AYNI KIYAFETİ GİYİYOR

    Gaziye ablanınsa 11. sınıfa giden bir oğlu var. Antep’in en iyi Anadolu Lisesi olarak bilinen Gaziantep Anadolu Lisesi’ne gidiyor. Yeni dönemin onları nasıl etkilediğini soruyoruz: “Biz kıyafet alamadık, 3 senedir aynı kıyafeti giyiyor” ifadelerini kullanıyor. Bir oğlu da çalışmakta olan Gaziye abla, evde iki oğluyla yaşıyor. Kırtasiye ürünlerine gelen zammı sorduğumuzda “öğretmenler kitap istiyormuş, çocuk da onları alacak, zaten kitapları alayım diğerlerine gerek yok dedi” diyor. Okulun uzak yerde oluşunun sıkıntı yaratıp yaratmadığını sorduğumuzda ise, “otobüsle gidiyor, zaten günlük 10 lira alıyor, 5 lirasını otobüs kartına yatırıyor. 8 ile 3 arası okulda oluyor, bir simit bir de çay alıyormuş okulda. Fazlasını harcarsa yayan gider gelir” diye sözlerini tamamlıyor.

    SADECE 215 LİRAYA KİTAP DEFTER

    Sokakta biraz ilerledikten sonra kürsüsünü evinin önüne çekip oturan bir kişiyle karşılaşıyoruz. Adı Özgür, üç çocuğunun ikisi okuyor. Biri ortaokul biri lisede. Özgür abi Gaziantep OSB’de bulunan Merinos fabrikasında çalışıyor. 15 yıllık işçisi olduğu Merinos’ta son birkaç ay içinde 500 civarı işçi işten atılmıştı. Kendisi halâ çalışıyor. Asgari ücretle çocuk okutmanın zor olduğunu söyleyen Özgür abi, “Dershaneye göndermekse imkânsız” diyor. İki çocuğunun kırtasiye masraflarının, dönem başından beri toplam 350-400 lira civarına yükseldiğini belirttikten sonra yalnızca ortaokula giden kızına 215 TL’lik kitap defter alındığını dile getiriyor. 

    3 LİRA HARÇLIK İLE OKULA GÖNDEREBİLİYORLAR

    Geçen senelere göre fiyatların durumunu soruyoruz. Ortaokula giden kızının 3 senedir aynı kıyafetle okula gidip geldiğini söyleyen Özgür abi “Geçen senelerde 100-150 lira ödemiştik, bu sene 3 katını verdik. Beş kitaplık matematik setine 143 lira ödedik. Daha diğer derslerin fiyatları açıklanmadı” diyor. Öğretmenin ‘kitapları kızınız için aldırıyoruz, almazsa diğer öğrencilerden geri kalır’ dediğini belirten Özgür abi “80 TL de güvenlik, temizlik parası verdik” diye ekliyor. Okul kantinin durumunu sorduğumuzda ise günlük 3 lira harçlık verebildiklerini kira, mutfak masrafları, faturalardan sonra para kalmadığını söyleyerek, “Okulda tost 3 liraymış, yarım tost yiyor bir de ayran içiyor parası bitiyor” diyerek sözlerini tamamlıyor. 

    GEÇEN SENEYE GÖRE SATIŞLAR AZALDI

    Fotoğraf: Evrensel

    Sokaktan çıkıp köşeyi döndüğümüzde karşımıza kırtasiye malzemeleri de satan bir mahalle bakkalı çıkıyor. Bakkala girdiğimizde, çakmak gazının fiyatını soran bir müşteriyle bakkalın girdiği zam tartışmasına tanık oluyoruz. Müşteri çakmak gazının ücretinin bir kısmını ödeyip oradan ayrılıyor. Bakkalın adı Ali. Tezgahının hemen yanına ‘zam gelenler’ başlığıyla bir liste asmış. Mahallelinin fahiş kırtasiye fiyatlarından kurtulması için kırtasiye malzemeleri de sattığını söylüyor. Ali abiye işlerin nasıl gittiğini soruyoruz. Geçen seneye göre satışların azaldığını söylüyor. “Kırtasiye malzemelerine önce %30, %40 vergi zammı geldi, sonra bir de dolar zammı geldi. Öğretmen çocuktan  A4 kâğıdı istemiş, veli geliyor A4 kâğıdı soruyor, 18 lira deyince vazgeçiyor.” Okullarla, kırtasiyelerin anlaştığına vurgu yapan Ali abi “300-400 liralık liste çıkarmış hoca, ‘şu kırtasiyeden alacaksın, kitapları getirmezsen derse almam’ diyor. Okulun içinde de yüksek fiyatlara kitaplar satılıyormuş” diye devam ediyor. Fiyatların pahalılığından dert yakındıktan sonra “Çanta satışı hiç yok. Adam 70, 80 liraya çocuğuna çanta alabilir mi? Belki çantayı yardım verirler diye bekliyorlar. Çanta imalâtçıları da iflas ediyor artık” diyor. 

    Eğitim bütçesinden yapılan kesintiyi hatırlatıp “Diyanet camilerdeki suyu karşılıyor, Milli Eğitim niye kitabı, defteri karşılamıyor? Askeriyenin silah harcamalarını karşılıyorsun, kâğıda gelince bir şey yapmıyorsun” diyerek sözlerini tamamlıyor.

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