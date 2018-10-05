KPSS'de yÃ¼ksek puan alanlarÄ±n atanmamasÄ± usule uygunmuÅŸ

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, KPSS'de yÃ¼ksek puan alan Ã¶ÄŸretmenlerin mÃ¼lakatta elenmesinin yÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerine uygun olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, CHP 'li Utku ÇakÄ±rözer'in KPSS'de yüksek puan alan öÄŸretmenlerin de mülakatta elenmesine iliÅŸkin sorusuna “Yönetmelik hükümlerine uygun” ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, MEB'in sözleÅŸmeli öÄŸretmenlik için mülakatlarÄ±na giren öÄŸretmen adaylarÄ±nÄ±n KPSS'den yüksek puan alsa bile mülakattan geçemediÄŸini ve bu konudaki usulsüzlükleri bakan Ziya Selçuk'a sormuÅŸtu. BasÄ±nda yer alan haberler doÄŸrultusunda soru önergesi ile ÇakÄ±rözer'in KPSS'den 90 alÄ±p mülakatta 50 verilen ve KHK'den ihraç edilmiÅŸ adaylarÄ±n akrabalarÄ±nÄ±n ve FETÖ gerekçesiyle kapatÄ±lan üniversitelerden mezun olan adaylarÄ±n baraj altÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± sormuÅŸtu. MülakatlarÄ±n içeriklerinin adaylara özel olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±nda açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± isteyen ÇakÄ±rözer, MEB'in bu durumdaki tavrÄ±nÄ± sormuÅŸtu.

Soru önergesini yazÄ±lÄ± olarak yanÄ±tlayan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk ise, “SözleÅŸmeli öÄŸretmenlik alÄ±mÄ± sözlü sÄ±navÄ± ve iÅŸ iÅŸlemleri 'SözleÅŸmeli ÖÄŸretmenlik Ä°stihdamÄ± AlÄ±mÄ±na Ä°liÅŸkin Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak gerçekleÅŸtirilmektedir. Bu çerçevede sözlü sÄ±nav merkezleri belirlenmiÅŸ. Belirlenen nitelikteki personelden sözlü sÄ±nav komisyonlarÄ± oluÅŸturulmuÅŸtur. Belirlenen ilgi ve yetenekleri ölçmeye yönelik sorular kullanÄ±larak sÄ±nav ve deÄŸerlendirilme iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir”yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. (Ankara/EVRENSEL)

KPSS 5â€™incisi Berfin Aslan'Ä±n atanmamasÄ± Meclis gÃ¼ndeminde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:17

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