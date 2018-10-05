KPSS 5â€™incisi Berfin Aslan'Ä±n atanmamasÄ± Meclis gÃ¼ndeminde

AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir KPSS 5â€™incisi Berfin Aslanâ€™Ä±n atamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ±nÄ± Milli EÄŸitim BakanÄ±na sordu.

HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk tarafÄ±ndan cevaplandÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle verdiÄŸi soru önergesinde “Kamu Personeli Seçme SÄ±navÄ±ndan (KPSS) 92 puan alarak Türkiye 5’incisi olan Berfin Aslan’Ä±n mülakatta puanÄ±nÄ±n 51’e düÅŸürülmesi nasÄ±l açÄ±klÄ±yorsunuz?” diye sordu

Berfin Aslan’Ä±n 2016 yÄ±lÄ±nda girdiÄŸi Kamu Personeli Seçme SÄ±navÄ±ndan (KPSS) 92 puan alarak Türkiye 5’incisi olduÄŸunu belirten Dilan TaÅŸdemir “Ölçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden baÅŸvuru yapan Berfin Aslan mülakata çaÄŸÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve bunun üzerine yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir Adana’dan taÅŸÄ±nÄ±p Ä°stanbul’a yerleÅŸmiÅŸtir. Berfin Aslan, çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mülakatta, “15 Temmuz darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda ne düÅŸünüyorsun? Darbe giriÅŸimini öÄŸrencilerine nasÄ±l anlatacaksÄ±n? Darbe giriÅŸiminde ölenlere ÅŸehit der miydin? Gezi ParkÄ±’ndakilere hain der miydin? ÖÄŸretmenler para alÄ±rsa sence bu kutsal mÄ±? Ä°dolün kim? Hangi internet sitelerinde geziniyorsun? Hangi kitabÄ± okuyorsun? ÖÄŸrenciyken hangi evde kaldÄ±n? KardeÅŸlerin, anne ve baban ne iÅŸ yapÄ±yor?” ÅŸeklinde sorulara maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Berfin Aslan’Ä±n girdiÄŸi mülakat sonucunda KPSS’den aldÄ±ÄŸÄ± 92 puan 52’ye düÅŸürülmüÅŸ ve iÅŸe baÅŸlatÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

Üsküdar Zeynep Kamil KadÄ±n ve Çocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesi’ne biyolog olarak atanan Berfin Aslan’Ä±n, güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle göreve baÅŸlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Dilan TaÅŸdemir ÅŸunlarÄ± söyledi; “ArdÄ±ndan Ankara Devlet Su Ä°ÅŸleri’nin (DSÄ°) yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru,ÖSYM üzerinden tekrar tercih yaparak, 19 Temmuz 2017’de kadrolu olarak atandÄ±ÄŸÄ± KÄ±zÄ±ltepe Belediyesi, 27 Nisan 2018’de yine biyolog olarak atandÄ±ÄŸÄ± AdÄ±yaman Üniversitesi Hastanesi’ne güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle yine olumsuz sonuçlanmÄ±ÅŸ ve Berfin Aslan göreve baÅŸlatÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.”

Dilan TaÅŸdemir Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’a ÅŸu sorularÄ± sordu; “Kamu Personeli Seçme SÄ±navÄ±ndan (KPSS) 92 puan alarak Türkiye 5’incisi olan Berfin Aslan’Ä±n mülakatta puanÄ±nÄ±n 51’e düÅŸürülmesi nasÄ±l açÄ±klÄ±yorsunuz? Berfin Aslan’Ä±n güvenlik soruÅŸturmasÄ±nÄ± geçememesinin hukuki gerekçesi nedir? Berfin Aslan’Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maddi ve manevi maÄŸduriyetten haberdar mÄ±sÄ±nÄ±z? MaÄŸduriyetinin giderilmesi adÄ±na herhangi bir giriÅŸiminiz olacak mÄ±? Berfin Aslan’a mülakat için sorulan sorularÄ±n Biyoloji alanÄ±yla nasÄ±l bir iliÅŸkisi vardÄ±r? EÄŸitim alanÄ±nda yapÄ±lan mülakatlarda “15 Temmuz darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda ne düÅŸünüyorsun? Darbe giriÅŸimini öÄŸrencilerine nasÄ±l anlatacaksÄ±n? Darbe giriÅŸiminde ölenlere ÅŸehit der miydin? Gezi ParkÄ±’ndakilere hain der miydin? ÖÄŸretmenler para alÄ±rsa sence bu kutsal mÄ±? Ä°dolün kim? Hangi internet sitelerinde geziniyorsun? Hangi kitabÄ± okuyorsun? ÖÄŸrenciyken hangi evde kaldÄ±n? KardeÅŸlerin, anne ve baban ne iÅŸ yapÄ±yor?” tarzÄ±nda sorularÄ±n sorulma gerekçesi nedir? EÄŸitim alanÄ±nda güvenlik gerekçesiyle iÅŸe baÅŸlatÄ±lmayan kiÅŸi sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

TÃ¼rkiye 5'ncisi 'gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle' iÅŸe alÄ±nmÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:06

www.evrensel.net