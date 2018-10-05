MB: Bankalar krediler iÃ§in uygulanan standartlarÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±

Merkez BankasÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte bankalarÄ±n tÃ¼m kredi tÃ¼rleri iÃ§in uyguladÄ±klarÄ± standartlarÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Merkez BankasÄ±'nÄ±n, "Banka Kredileri EÄŸilim Anketi / 3. Çeyrek" raporunda, "BankalarÄ±n, tüm kredi türleri için uyguladÄ±klarÄ± standartlarÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. Genel ekonomik faaliyetlere iliÅŸkin beklentiler tüm kredi türlerini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± yönde etkilerken, iÅŸletmelere verilen kredilerde standartlarÄ±n sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±ndaki en etkili faktör endüstri ya da firmalara iliÅŸkin görünüm olmuÅŸtur" denildi.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k, dördüncü çeyrekte bireysel kredi türlerinde ise standartlarÄ±n aynÄ± kalmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸinin altÄ± çizilen Merkez bankasÄ± raporunda, "Anket sonuçlarÄ± kredi talebi açÄ±sÄ±ndan incelendiÄŸinde, yÄ±lÄ±n üçüncü çeyreÄŸinde iÅŸletmelerin kredi talepleri genel olarak azalmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi ve ÅŸu konularÄ±n altÄ± çizildi:

"Özellikle yabancÄ± para cinsinden açÄ±lan kredi, büyük iÅŸletmelere verilen kredi ve kÄ±sa vadeli kredi taleplerinde güçlü bir azalÄ±ÅŸ görüldü.

Tüm bireysel kredi türlerinde ise kredi taleplerindeki azalÄ±ÅŸ bir önceki döneme göre güçlenerek devam etti.

Talebi azaltÄ±cÄ± yönde etkileyen en önemli faktörün her kredi türünün kendi piyasasÄ±na iliÅŸkin beklentiler olduÄŸu görülüyor.

YÄ±lÄ±n dördüncü çeyreÄŸine iliÅŸkin iÅŸletmelere verilen kredi talebi beklentileri; yabancÄ± para cinsinden açÄ±lan kredi talebindeki azalÄ±ÅŸÄ±n zayÄ±flayarak devam edeceÄŸi, diÄŸer kredi türlerine iliÅŸkin taleplerin ise artacaÄŸÄ± yönündedir.

Tüm bireysel kredi türlerinde beklentiler, kredi talebindeki azalÄ±ÅŸÄ±n devam edeceÄŸi yönündedir.

BankalarÄ±n fon saÄŸlama imkânlarÄ±nÄ±n geliÅŸimi incelendiÄŸinde, yÄ±lÄ±n üçüncü çeyreÄŸinde yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± fonlama koÅŸullarÄ±ndaki sÄ±kÄ±laÅŸma güçlenerek devam etti. Dördüncü çeyrek için bankalarÄ±n beklentileri söz konusu eÄŸilimin devam edeceÄŸi yönündedir.”

Merkez BankasÄ± raporunda, yÄ±lÄ±n üçüncü çeyreÄŸinde kredi talepleri incelendiÄŸinde;

- Ä°ÅŸletmelerin banka kredilerine olan talebi genel olarak azalÄ±ÅŸ gösterdi. Küçük-orta ölçekli iÅŸletmelere verilen kredi taleplerinde önceki dönem baÅŸlayan azalÄ±ÅŸ devam ederken, büyük iÅŸletmelere verilen kredi talepleri ve kÄ±sa vadeli kredi talepleri azalmaya baÅŸladÄ±.

- Uzun vadeli kredi taleplerindeki azalÄ±ÅŸ ise devam etmiÅŸtir. AyrÄ±ca bu dönemde, Türk LirasÄ± kredi talebinde azalÄ±ÅŸ baÅŸlarken, yabancÄ± para cinsinden açÄ±lan kredi talebindeki azalÄ±ÅŸÄ±n güçlenerek devam ettiÄŸi gözlendi.

- Bireysel kredi türleri açÄ±sÄ±ndan incelendiÄŸinde konut, taÅŸÄ±t ve diÄŸer kredi taleplerinde azalÄ±ÅŸ güçlenerek devam etmiÅŸtir. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n dördüncü çeyreÄŸinde, tüm bireysel kredi türlerinde talebin azalmasÄ± bekleniyor.

- Ä°ÅŸletmelere verilen kredilerde, sabit yatÄ±rÄ±m, birleÅŸmeler/satÄ±n almalar ve yeniden yapÄ±lanma, stok artÄ±rÄ±mÄ± ve iÅŸletme sermayesi, borçlanmak için menkul kÄ±ymet ihracÄ± ve hisse senedi ihracÄ± talebi azaltÄ±cÄ± yönde etkileyen faktörler olurken; borcun yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±, satÄ±cÄ±larÄ±n peÅŸin alÄ±mlarda uyguladÄ±ÄŸÄ± iskonto ve kolaylÄ±klar, diÄŸer bankalardan alÄ±nan krediler, banka dÄ±ÅŸÄ± mali kesimden alÄ±nan krediler ile iç finansman talebi artÄ±rÄ±cÄ± yönde etkileyen faktörler oldu.

- Bireysel kredi türlerinden konut kredisi talebini etkileyen faktörlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda; konut piyasasÄ±na iliÅŸkin beklentiler, tüketici güveni, konut alÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüketim harcamalarÄ±, bireysel tasarruflar ve diÄŸer bankalardan saÄŸlanan krediler talebi azaltÄ±cÄ± yönde etkilerken, vergi ve fonlar ile diÄŸer finansman kaynaklarÄ± talebi artÄ±rÄ±cÄ± yönde etkileyen faktörler oldu.

- TaÅŸÄ±t kredilerinde taÅŸÄ±t piyasasÄ±na iliÅŸkin beklentiler, taÅŸÄ±t alÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüketim harcamalarÄ±, tüketici güveni, diÄŸer bankalardan saÄŸlanan krediler, diÄŸer finansman kaynaklarÄ± ve bireysel tasarruflar talebi azaltÄ±cÄ± yönde etkilerken, talebi artÄ±cÄ± yönde etkileyen faktör bulunmuyor.

- DiÄŸer bireysel kredilerde ise dayanÄ±klÄ± tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan harcama, tüketici güveni, bireysel tasarruflar, menkul kÄ±ymet alÄ±mlarÄ±, diÄŸer bankalardan saÄŸlanan krediler ve diÄŸer finansman kaynaklarÄ± talebi azaltÄ±cÄ± yönde etkilerken, talebi artÄ±rÄ±cÄ± yönde etkileyen faktör bulunuyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:04

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