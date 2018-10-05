ABD’den terörle mücadele stratejisi: Hedefte İran

ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran için “dünyada uluslararası terörizmin merkez bankası” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni “Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini” onayladığını belirterek, “Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır.” ifadesini kullandı. Belgeyi basına açıklayan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da İran için “Uluslararası terörizmin merkez bankası” dedi. Belgede, eski Başkan Obama’nın kullanmayı tercih etmediği “Radikal İslam” söylemi de yer aldı.

TRUMP KENDİNİ ÖVDÜ

Trump, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır. Koalisyon ortaklarımızla birlikte Suriye ve Irak’ta IŞİD’i büyük oranda ortadan kaldırdık. Aynı şekilde, İran Devrim Muhafızları ve İran’ın bölgesel güçlerine destek veren ABD’nin İran ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim. Ayrıca, savunma konusunda ülkemizin ordusunu yeniden yapılandırmak için bütçeyi düzenledim” dedi.

ABD’nin en son “Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisi” eski Başkan Barack Obama döneminde 2011’de hazırlanmıştı.

İRAN VURGULARI DİKKAT ÇEKİYOR

Raporda özellikle İran’a karşı kullanılan sert dil dikkat çekiyor. Ayrıca, “Teröristlerin ideolojik olarak kaynaklarına inmek, teröristleri kendilerinden destekleyen kaynaklarından uzaklaştırmak, ABD’nin terörle mücadele araçlarının modernleştirilmesi, Amerikan altyapısının korunması ve büyümesini sağlamak, radikalleşmenin önüne geçilmesi, terör gruplarına katılımı engellemek ve uluslararası ortaklarla terörle mücadelede ortak noktaları arttırmak” maddeleri öne çıkıyor.

‘İRAN, TERÖRİZMİN MERKEZ BANKASI’

Öte yandan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da ABD’nin yeni stratejisine ilişkin Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Bolton, “Bütün tehlike içeren ideolojilere bakıyoruz. Sadece Sünni ideolojilere değil, fakat 1979 İran İslam Devrimi’nden etkilenen ideolojilere de bakıyoruz” ifadesini kullandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, “radikal İslamcı” terör örgütlerinin ABD ve yurtdışındaki çıkarlarına yönelik en üst düzey sınır ötesi tehdidi oluşturduğunu söyledi.

ENERJİ İHRACATINI SIFIRLAMA HEDEFİ

ABD’nın İran’dan tehditlerle de yüzleştiğini ifade eden Bolton, bu ülkeyi “dünyada uluslararası terörizmin merkez bankası” olarak niteledi.

Amerika’nın Sesi’ne göre Bolton, “Yaptırımlarda hiçbir istisna olmamasını, İran’dan petrol ve gaz ihracatının sıfıra inmesini hedefliyoruz. Bunu illa ki başaracağımızı söylemiyorum ama hiç kimse hedefin ne olduğu konusunda yanılgı içerisinde olmamalı” diye konuştu.

Bolton yeni stratejinin “aşırıcılarla savaşmada askeri ve askeri olmayan araçlara bel bağlayacağını, IŞİD militanlarının yanı sıra İran destekli olanlar ve diğer gruplara odaklanılacağını” belirtti.

Trump’ın onayladığı plan ayrıca, sınır kontrollarının güçlendirilmesi, militanların internet üzerinde eleman toplama yeteneğinin sekteye uğratılması ve terörle mücadelede yükün müttefikleri paylaşılması gibi çağrıları içeriyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:01

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