Oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã–cek son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã–cek, Ä°stanbul KadÄ±kÃ¶yâ€™de dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan Yedikule MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verildi.

Tiyatro oyuncusu YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek, önceki gün tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Öcek için, ikindi namazÄ±ndan sonra KadÄ±köy'deki SöÄŸütlüçeÅŸme Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öcek'in rol arkadaÅŸlarÄ± Selahattin TaÅŸdöÄŸen, Ferdi Akarnur, Sinan Bengier, Ercan GezmiÅŸ, Ahmet Çevik ile sanat dünyasÄ±ndan çok sayÄ±da isim ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Ünlü oyuncunun oÄŸlu Eser Seçkin Öcek yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “TeÅŸekkür ederim herkese ilgi alakalarÄ± için. Seveni çokmuÅŸ, buradan onu görüyoruz. IÅŸÄ±klar içinde uyuyacak, nurlar içinde uyuyacak, çok keyifle uyuyacak onu görüyoruz. Buradan seveni gerçekten çokmuÅŸ. Güzel yaÅŸadÄ±, keyifle yaÅŸadÄ± kendine baktÄ±, ailesine baktÄ±, çok güzel baktÄ±. BabamdÄ± ama hep söylüyorum en kral arkadaÅŸÄ±mdÄ±. AsÄ±lsÄ±z haberler var, kendine bakmadÄ±ÄŸÄ±na dair onlarÄ±n hiç bir tanesi doÄŸru deÄŸil. Hep söyledim hep söyleyeceÄŸim, gittiÄŸi doktorlarÄ± bir görseniz hastane kurulurdu. O kadar kendiyle alakalÄ±ydÄ±, hem eÅŸi dostuydu hem dÄ±ÅŸarÄ±dan baÅŸka doktorlar da çok ilgiliydi. Sporunu yapÄ±yordu, yüzmesine gidiyordu. Kendine bakÄ±yordu ama maalesef zamanÄ± buymuÅŸ” dedi

Oyuncu Sinan Bengier de, “Biz bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Bence unutulmayacak, arkada çok dizi bÄ±raktÄ±, film bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸinin erbabÄ±ydÄ±, iyi bir arkadaÅŸtÄ±, iÅŸine saygÄ±lÄ± bir arkadaÅŸtÄ±. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Ama bu bir ay içinde herhalde yedinci oldu. Kötü tabi ki Eylül'e suç buluyorlar ya, o Ekim'e sarktÄ±. Fark etmiyor yani, teker teker gidilecek tabii. Mühim olan güzel ÅŸeyler bÄ±rakmasÄ±” diye konuÅŸtu.

Selahattin TaÅŸdöÄŸen ise, “Bu ay hakikaten Türkiye'ye yaklaÅŸan bir kasÄ±rga vardÄ± ya, Ege'yi vuracaktÄ±, Ä°zmir'i vuracaktÄ± hiç bir yeri vurmadÄ± sadece sanat dünyasÄ±nÄ± vurdu patÄ±r patÄ±r böyle bir yaprak dökümü, bir sürü arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Hepsi nur içinde yatsÄ±n. MekanlarÄ± cennet olsun” ÅŸeklinde konuÅŸtu

SöÄŸütlüçeÅŸme Camii'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek'in naaÅŸÄ± omuzlarda taÅŸÄ±narak cenaze aracÄ±na konuldu. Öcek, Yedikule MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 19:01

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