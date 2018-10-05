Beraat eden Ã¶ÄŸretmenlere Ã§alÄ±ÅŸma izinleri iade ediliyor

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± â€˜FETÃ–â€™ davalarÄ±nda beraat eden Ã¶ÄŸretmenlerin Ã§alÄ±ÅŸma izinlerinin iade edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, KHK ile “FETÖ/PDY iltisakÄ±” iddiasÄ±yla çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± özel okullar kapatÄ±larak, çalÄ±ÅŸma izinleri iptal edilen öÄŸretmenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 19 bin 962 olduÄŸu açÄ±klandÄ±. HaklarÄ±nda açÄ±lan davalardan beraat edenlere, çalÄ±ÅŸma izinlerinin iade edildiÄŸi belirtildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu’nun, özel okullarda çalÄ±ÅŸÄ±rken, OHAL döneminde çÄ±karÄ±lan KHK’lerle kurumlarÄ± kapatÄ±lan ve çalÄ±ÅŸma izinleri iptal edilen öÄŸretmenlerle ilgili Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un cevaplamasÄ± istemiyle yazÄ±lÄ± soru önergesi yanÄ±tlandÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ndan gönderilen cevap yazÄ±sÄ±nda, “5 Eylül 2018 tarihi itibariyle KHK kapsamÄ±nda kapatÄ±lan kurumlarda çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olan 19 bin 962 personelin çalÄ±ÅŸma izni iptal edilmiÅŸ olup, mahkeme kararÄ±yla beraat eden ÅŸahÄ±slarÄ±n çalÄ±ÅŸma izinleri iade edilmektedir” denildi. (DiyarbakÄ±r/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 18:55

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