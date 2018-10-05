55. Ulusal YarÄ±ÅŸma Harbiyeâ€™deki Cahide MÃ¼zikholâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reniyle sona erdi. â€˜Yol KenarÄ±â€™ en iyi film seÃ§ildi.

UluslararasI Antalya Film Festivali’nin “Ulusal YarÄ±ÅŸma” bölümünü iptal etmesinin ardÄ±ndan, sektörün geleceÄŸine dair endiÅŸe duyan bir grup sinemacÄ±nÄ±n umutla yola çÄ±karak düzenlediÄŸi Ulusal YarÄ±ÅŸma bu yÄ±l ikinci kez düzenlendi. DayanÄ±ÅŸma ve cesaretle yürütülen programÄ±n ardÄ±ndan 55. Ulusal YarÄ±ÅŸma, Harbiye’deki Cahide Müzikhol’de gerçekleÅŸtirilen ödül töreniyle sona erdi.

Gecenin kazananlarÄ± En Ä°yi Film - Yol KenarÄ± (Tayfun PirselimoÄŸlu, Vildan ErÅŸen); En Ä°yi Yönetmen-Mehmet Ali Konar (Renksiz Rüya); En Ä°yi Senaryo-ÇaÄŸla Zencirci, Ramata Sy, Guillaume Giovanetti (Sibel); En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu-Damla Sönmez (Sibel); En Ä°yi Erkek Oyuncu-Tansu Biçer (Yol KenarÄ±); Jüri Özel Ödülü - Arada/Di Navberê De (Ali Kemal ÇÄ±nar) ve SÄ°YAD En Ä°yi Film-Parçalar (Rojda AkbayÄ±r) oldu. Gecede usta sanatçÄ± Ayla Algan’a Onur Ödülü takdim edildi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 18:43

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