CHP'li vekilden Manisa Zeytin BirliÄŸi iÃ§in kanun teklifi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi BakÄ±rlÄ±oÄŸlu sofralÄ±k zeytine prim verilmesi amacÄ±yla meclise sunduÄŸu kanun teklifine destek istedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi BakÄ±rlÄ±oÄŸlu, zeytin üreticisinin iflasÄ±n eÅŸiÄŸinde olduÄŸunu belirtti. Zeytin üreticilerini ziyaret eden BakÄ±rlÄ±oÄŸlu, Zeytinliova'da üreticilerin, komisyoncularÄ±n ve tarÄ±m iÅŸçilerinin sorunlarÄ±nÄ± dinledi. Manisa Zeytin BirliÄŸi'nin kurulmasÄ± için harekete geçen BakÄ±roÄŸlu, sofralÄ±k zeytine prim verilmesi amacÄ±yla meclise sunduÄŸu kanun teklifine zeytin üretimi yapan tüm illerden milletvekillerinin desteÄŸini istedi.

60 LÄ°RALIK Ä°LAÇ 95 LÄ°RAYA ÇIKTI

Kendisinin de çiftçi ve zeytin üreticisi olduÄŸunu ifade eden CHP Milletvekili Ahmet Vehbi BakÄ±rlÄ±oÄŸlu, Akhisar'Ä±n Zeytinliova'da çiftçilerin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± dinledi. Çiftçilerin zeytinin kilosunu 2,5 liraya malettiklerini ve 2,5 liraya alÄ±cÄ± bulmakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ± belirten BakÄ±rlÄ±oÄŸlu, “Kaliteli zeytin için son iki üç ayda 6-7 ilaçlama yaptÄ±k. Ä°lk ilaçlamada ilacÄ±n litresini 60 liraya aldÄ±k, son ilaçlamada ilacÄ±n fiyatÄ± 95 lira oldu”dedi.

'ZEYTÄ°N FÄ°YATI 5 YIL ÖNCESÄ°NÄ° ARATIYOR'

FotoÄŸraf: CHP BasÄ±n

BakÄ±roÄŸlu, artan maliyetler karÅŸÄ±sÄ±nda çiftçilerin sofralÄ±k zeytine pirim desteÄŸi verilmesini istediÄŸini söyledi. Ä°ÅŸçiliÄŸin zeytin maliyetinde önemli yer tuttuÄŸunu söyleyen BakÄ±roÄŸlu, “Mazot, gübre, ilaç, budama giderleri her yÄ±l katlanarak artÄ±yor. Buna karÅŸÄ±n zeytin fiyatÄ± 5 yÄ±l öncesini aratÄ±yor.

Bu durumda zeytincimizin hasattan sonra borçlarÄ±nÄ± ödeyebilme, ailesinin geçimini saÄŸlayabilme ve bahçesini gelecek yÄ±la hazÄ±rlayacak bakÄ±mÄ±nÄ± yapabilme ÅŸansÄ± yoktur”diye konuÅŸtu.

SofralÄ±k zeytine prim için milletvekillerinden destek beklediklerini söyleyen BakÄ±roÄŸlu, meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu kanun teklifinde, zeytine kilogram baÅŸÄ±na 1 lira, zeytinyaÄŸÄ±na ise 3 lira prim verilmesini istediÄŸini söyledi.

MANÄ°SA ZEYTÄ°N BÄ°RLÄ°ÄžÄ° ÜRETÄ°CÄ° Ä°ÇÄ°N HAYATÄ° ÖNEM TAÅžIYOR

Zeytin üreticisi için hayati önem taÅŸÄ±yan Manisa Zeytin BirliÄŸi'ni kurmanÄ±n ÅŸart olduÄŸunu dile getiren BakÄ±roÄŸlu, “Marmara’dan Ege bölgesine, Ege Bölgesinden Akdeniz bölgesine kadar zeytin üretimi yapÄ±lan tüm illerin Milletvekillerinin siyasi düÅŸüncelerini bir kenara bÄ±rakarak bu kanun teklifimize destek vermelerini bekliyoruz” dedi. Bu konuda devletin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da öncülük etmesi gerektiÄŸini belirten BakÄ±roÄŸlu, son geliÅŸmelerin üreticilerin örgütlenmesinin ÅŸart olduÄŸunu gösterdiÄŸini ifade etti. BakÄ±roÄŸlu, “Türkiye olarak dünya piyasalarÄ±nda markalÄ±, ambalajlÄ± olarak yer alabilmemiz için öncelikle ülke imajÄ± ve tanÄ±nan marka yaratmamÄ±z gerekir”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 18:29

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