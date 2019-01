İşten atılan kanser hastası işçi çaresiz kaldı

Uğur ZENGİN

İstanbul

Kocaeli’de kurulu Takosan’da çalışırken kansere yakalanan Filiz Can isimli işçi ‘küçülme’ gerekçesiyle işçi işten atıldı. Şu an tedavi görüdüğünü ve tedavisinin yarım kalacağını ifade eden Can, “Ben tedavimi nasıl yarıda bırakacağım? Bundan sonra çalışamazsın dediler. Zaten beni öldürdüler, gömdüler” dedi.

Renault, Ford, Toyota gibi markalara gösterge panelleri üreten Takosan isimli fabrikada 7 yıla yakın süre çalıştığını söyleyen Can, “Meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat oldum. Parça parça raporlar alındıktan sonra 6 aylık tedavi sürecim başladı. Raporu gönderdim. Aradan 15-20 gün geçti, işyerinden beni aradılar, işten atıldığımı söylediler” dedi. Fabrikada Can’ın dışında 15 işçi daha işten atıldı.

GEREKÇE ‘İŞLER KÖTÜ’

Fabrikada çalışırken meme kanseri teşhisi konan Filiz Can isimli kadın işçi, kendisine “Durumumuz iyi değil, işler kötü, proje alamıyoruz. Küçülmeye gitmek zorundayız. İşçi çıkarmak zorundayız. Buna raporlular da dahil” denilerek işten atıldı. Can, “Ben şok oldum. Yasal hakkımız bu, dediler. Kıdem tazminatını vererek, ihbar tazminatı olmadan çıkış verdiler” dedi.

‘TEDAVİM YARIM KALACAK’

Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada gerçekleşen toplu sözleşme görüşmelerinde ‘tamamlayıcı sağlık sigortası şartı’ eklettiklerini ve bu sayede tedavi olduğunu belirten Can şöyle konuştu: “Gerçekten benim için çok iyiydi. Kiracıyım. Çocuğum var. Evimin hem erkeği hem kadınıyım. Oradan aldığım maaşla geçiniyordum. Bu durum olunca maaşım otomatikman kesildi. Sigortam kesildi. Sağlık sigortasından para alacaksın, o da raporum 3 aylık olduğu için 3 ay sonra ödeme alacağım. Ben 3 ay boyunca ne yiyeceğim ne içeceğim? 2 tane çocukla kaldım ortada. Tedavim yarım kalacak. 3 ay boyunca özel hastanede tedavi oldum, evime yakın. 5 kuruş para da vermedim. Bana devlet hastanesini gösteriyorlar. Ben tedavimi nasıl yarıda bırakacağım? Tekrar mı tahlil, sigorta ile uğraşacağım? Bana zaten sen bundan sonra çalışamazsın dediler. Beni öldürdüler, gömdüler, bundan sonra işlerine yaramıyormuşum. Bana böyle söylendi.”

İşten atılmasının ardından üyesi olduğu Türk Metal Sendikası işyeri temsilcilerini aradığını söyleyen Can, “Fabrika temsilcimizi aradım. Elimden geleni yapacağım dedi. Sendika da bir şey yapamadı. Şubeye bildirdiler mi bilmiyorum. İhbar süren başlar, 8 hafta süren var o arada tedavini görürsün. En azından oradan kazanırsın. Maalesef ihbarsız çıkış verdiler. İhbar süresi yok” diye konuştu.

TAKOSAN: REEL SEKTÖRÜN (SERBEST PİYASA) GERÇEKLİĞİ

YAŞANANLAR üzerine ulaştığımız Takosan İnsan Kaynakları Müdürü Ercan Koçak ise “Yasal süresi 8 hafta (56 gün) ihbar süresi artı kendi istirahat süresi beklenmiş onun sonrasında çıkartılmış. İşler daraldı. Çıkartmadan önce ben şahsen aradım. ‘Varsa bir şey yardımcı olalım ama sizi çıkartmak zorundayız’ dedim. ‘Ercan bey, benim bir kürüm daha var. Kemoterapi alacağım. Ona da müsaade edin’ dedi. Onu da bekledik hatta. Ama bunun sonu yok. Ne yapabiliriz? O istiyor ki ‘Ben ölene kadar bu fabrikada çalışıyor’ gözükeyim. Reel sektörde böyle bir durum yok. Onu değil de diğer arkadaşı çıkarttığımızda o şikayet edecek. ‘İşe gelmeyen, hasta olan, çalışamayacak durumda olan insanlar var beni çıkartıyorsunuz’ diyecek. Yasal hakları ödendi. Kanserim diye beni çıkarttılar diyerek ajitasyon yapmasına gerek yok herkesin başına bir sürü şey geliyor maalesef. Hukuka aykırı bir tarafı yok” dedi.

ERDOĞAN ‘SERBEST PİYASA’ DEMİŞTİ

TBMM Yeni Yasama Yılına dair sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘serbest piyasa’ya dair mesajında “Uluslararası alanda her zaman olduğu gibi hassasiyet ve kararlılıkla ülkemizi aydınlık geleceğine hazırlıyoruz. Ekonomide, serbest piyasa kurallarından ve bütçe disiplininden asla taviz vermeden, ihtiyacımız olan reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.