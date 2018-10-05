Kamu emekÃ§ileri ek zam talep ettiÂ 

BES Genel BaÅŸkanÄ± Serpil AkpÄ±nar krizin faturasÄ±nÄ±n emekÃ§ilere yÄ±kÄ±lmak istenmesine tepki gÃ¶stererek ek zaman talep ettikleri aÃ§Ä±kladÄ±.

Büro Emekçileri SendikasÄ±, düzenlediÄŸi merkezi temsilciler kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. BES Genel BaÅŸkanÄ± krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere yÄ±kÄ±lmak istenmesine tepki göstererek ek zaman talep ettikleri açÄ±kladÄ±.

Büro Emekçileri SendikasÄ± (BES) Merkezi Temsilciler Kurulu, ek zam talebiyle basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. 5-6 Ekim tarihleri arasÄ±nda bir araya gelen MTK üyeleri, yaÅŸanan ekonomik krizin enflasyon rakamlarÄ±ndan daha büyük olduÄŸunu ifade etti. AçÄ±klamayÄ± okuyan BES Genel BaÅŸkanÄ± Serpil AkpÄ±nar, “Kamu emekçisinin evini geçindirmek zorunda olduÄŸu harcamalardaki maliyet artÄ±ÅŸlarÄ± da dikkate alÄ±nmalÄ±, derhal kamu emekçisinin maaÅŸlarÄ± enflasyona göre yeniden düzenlenmelidir” dedi. TÜÄ°K tarafÄ±ndan açÄ±klanan resmi enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n tüm tahminleri alt üst ettiÄŸini belirten AkpÄ±nar, emeÄŸiyle geçinenler baÅŸta olmak üzere milyonlarÄ±n yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Krizin derinleÅŸtiÄŸine dikkat çeken AkpÄ±nar, “YÄ±llÄ±k enflasyon yüzde 24.52’ye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Özellikle, tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasÄ±ndaki makasÄ±n bugüne kadar hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar açÄ±lmasÄ± ile yeni bir rekor kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve ÜFE yüzde 46,5’e yükselmiÅŸtir” dedi.

'TÜÄ°K RAKAMLARI Ä°LE YAÅžANAN ENFLASYON ARASINDA UÇURUM VAR'

Önümüzdeki aylarda hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha da artacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen AkpÄ±nar, Bu ülkede yaÅŸayan herkes TÜÄ°K’in resmi rakamlarÄ± ile gerçek enflasyon arasÄ±nda bir uçurum olduÄŸunu bildiÄŸini ifade etti. YÄ±llardÄ±r uygulanan yanlÄ±ÅŸ politikalar nedeniyle tarÄ±mÄ±n çökertilmesinin gÄ±da enflasyonundaki önlenemez yükseliÅŸin baÅŸlÄ±ca nedenlerinden biri olduÄŸunu dile getiren AkpÄ±nar, “AçÄ±klanan yÄ±llÄ±k yüzde 27,7 oranÄ±ndaki gÄ±da enflasyonu ve yüzde 21,84 oranÄ±ndaki konut/kira enflasyonu bile gerçek durumu yansÄ±tmaktan uzaktÄ±r. Türkiye’de siyasi iktidarlarÄ±n yÄ±llardÄ±r 'iÅŸçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik' nutuklarÄ± atarken kullandÄ±klarÄ± rakamlar çarÅŸÄ±yÄ±, pazarÄ±, sokaÄŸÄ± yansÄ±tmayan iÅŸte bu çarpÄ±k enflasyon rakamlarÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

10 AYDA YÜZDE 72 ZAM!

Üretici fiyatlarÄ±nÄ±n son 12 ayda rekor kÄ±rarak yüzde 46,15’lik bir yükseliÅŸ sergilediÄŸini ifade eden AkpÄ±nar, 2017 AralÄ±k'tan itibaren elektriÄŸe ve gaza yapÄ±lan zammÄ±n yüzde 72’yi bulduÄŸuna dikkat çekti. AkpÄ±nar, “2018 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan bugüne elektriÄŸe toplam yüzde 43,64, doÄŸal gaza ise toplam yüzde 41,2 zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ZammÄ±n gerekçesi de yükselen kur nedeniyle sürekli artan maliyetler olarak açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak ekim ayÄ±nda kurda düÅŸüÅŸ yaÅŸanmasÄ±na raÄŸmen fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na gene devam edilmiÅŸtir” dedi. Hükümetin yaptÄ±ÄŸÄ± bütün zamlarÄ± maliyet artÄ±ÅŸlarÄ±na baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AkpÄ±nar, “Mademki maliyet artÄ±ÅŸlarÄ± zamlarÄ±n gerekçesi, kamu emekçisinin evini geçindirmek zorunda olduÄŸu harcamalardaki maliyet artÄ±ÅŸlarÄ± da dikkate alÄ±nmalÄ±, derhal kamu emekçisinin maaÅŸlarÄ± enflasyona göre yeniden düzenlenmelidir”diye konuÅŸtu.

MCKÄ°NSEY Ä°LE KRÄ°Z YÜKSELECEK

Kamu kaynaklarÄ±nÄ±n halkÄ±n malÄ± olduÄŸuna dikkat çeken AkpÄ±nar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), SayÄ±ÅŸtay denetiminden çÄ±karÄ±larak McKinsey’e denetleme yetkisinin verilmesiyle, ekonomik krizin giderek yükseleceÄŸini ifade etti. IMF’nin Türkiye Raporu’na atÄ±fta bulunan AkpÄ±nar, krizin yükünü emekçilere yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Önümüzdeki süreçte bizleri daha çetin bir mücadelelerin beklediÄŸini söylemek için kahin olmaya gerek yok” dedi.

YÜZDE 1'LÄ°K KESÄ°M KÜLFETÄ° YÜZDE 99'A YIKMAYA ÇALIÅžIYOR

AkpÄ±nar, “Sendikal örgütlenmenin engellendiÄŸi, on binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiÄŸi, grevlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±, kamu emekçilerinin yandaÅŸ konfederasyonla birlikte yoksulluÄŸa ve yoksunluÄŸa mahkum edildiÄŸi, hak aramanÄ±n bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda elde edilen yüksek kâr oranlarÄ±nÄ± paylaÅŸmayanlar bugün zararlarÄ±nÄ± ve borçlarÄ±nÄ± halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÄ±kmaktadÄ±r. Yüzde 1’lik bir kesim, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Bize dayatÄ±lan yoksullaÅŸmaya, iÅŸsizliÄŸe, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ksÄ±z büyümesine, giderek kötüleÅŸen çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha ifade ediyoruz” dedi. Eylem ve etkinliklerini her alanda büyüterek devam edeceklerini söyleyen AkpÄ±nar, “Herkesi, emeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunmak için omuz omuza mücadeleyi büyütmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz”diyerek seslendi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 17:00

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