'BelÃ§ika seÃ§imlerinde AKP mÃ¼dahalesi' tartÄ±ÅŸmasÄ±

BelÃ§ika'da, 'AK Parti BelÃ§ika' adlÄ± Facebook sayfasÄ±ndan Devlet BakanÄ± ZÃ¼hal Demirâ€™e oy verilmemesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

Belçika'da 14 Ekim’de yapÄ±lacak yerel seçimler öncesi, “AK Parti Belçika” adlÄ± Facebook sayfasÄ±ndan, Genk Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na aday olan Devlet BakanÄ± Zühal Demir’e oy verilmemesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 68 bin takipçisi bulunan “AK Parti Belçika” adlÄ± Facebook sayfasÄ±nda yer alan açÄ±klamada, hükümet ortaÄŸÄ± Yeni Flaman Ä°ttifakÄ± Partisi’nin (N-VA) “Ä±rkçÄ±lÄ±k ve Ä°slam düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±” öne sürüldü. Belçika medyasÄ±na göre, AKP taraftarlarÄ±nÄ±n iÅŸaret ettiÄŸi “Genk’teki en güçlü parti” HÄ±ristiyan Demokratlar.

‘BUNLAR ERDOÄžAN’IN GÖRÜÅžLERÄ° DEÄžÄ°L’

Belçika medyasÄ±, Facebook üzerinden yapÄ±lan çaÄŸrÄ±yÄ±, “ErdoÄŸan’Ä±n uzun kolu Flaman kesimine uzanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor” diye deÄŸerlendirdi.

TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine, “AK Parti Belçika” adlÄ± Facebook sayfasÄ± Flamanca bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. AçÄ±klamada, “Bunlar Türk hükümeti ya da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n görüÅŸleri deÄŸil, bizim kendi görüÅŸlerimiz” dendi.

Flamanca yayÄ±nlanan De Morgen gazetesine göre, “AK Parti Belçika” adlÄ± sayfa, 2008 yÄ±lÄ±nda Taner Ä°kiz tarafÄ±ndan oluÅŸturuldu. Ä°kiz’in, AKP’nin yurt dÄ±ÅŸÄ± örgütlenmesi olan Avrupa Türk Demokratlar BirliÄŸi (UETD) eski yönetim kurulu üyesi olduÄŸu belirtildi. AKP Brüksel Temsilcisi Ruhi AçÄ±kgöz, Belçika medyasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Facebook’taki sayfa ile hiçbir ilgilerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 16:05

www.evrensel.net