Suudi gazeteci iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± ve eylem

4 gÃ¼ndÃ¼r kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in pek Ã§ok insan haklarÄ± savunucusu ve basÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼ aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna salÄ± günü girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namayan muhalif gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebi ile Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu önünde eylem yapÄ±ldÄ±. Cumartesi Anneleri ve Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi de yaptÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ± bir açÄ±klamayla KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betini sordu. ABD'li gazeteciler, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

'KAÅžIKÇI'NIN DIÅžARI ÇIKTIÄžINA DAÄ°R GÖRÜNTÜYÜ PAYLAÅžIN'

Ä°stanbul Levent'teki Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için düzenlenen eylemde açÄ±klamayÄ± yapan Türk Arap Medya DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Turan KÄ±ÅŸlakçÄ±, "Konsolosluktan ÅŸunu talep ediyoruz: Lütfen Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na dair görüntüyü bizimle paylaÅŸÄ±n. Zorla tutulduÄŸunu düÅŸünüyoruz veya içeride misafir ediyorlardÄ±r. Misafirlerini salÄ±vermelerini istiyoruz." dedi.

KÄ±ÅŸlakçÄ± " DünyanÄ±n her yerinden gazeteci ve yazarlarÄ±n iÅŸtirak edeceÄŸi bu dayanÄ±ÅŸma eylemimiz, baÅŸta Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu olmak üzere BatÄ±'daki Suudi Arabistan büyükelçiliklerinin yanÄ± sÄ±ra dünyanÄ±n birçok yerinde tertiplenecektir."

MAZLUMDER Genel BaÅŸkanÄ± Ramazan Beyhan da "Bütün dünyadaki hükümetlere söylemek istiyorum; muhaliflerini sindirerek susturmak yerine eleÅŸtiriye açÄ±k olmalarÄ± gerekir. Burada bir insanlÄ±k ayÄ±bÄ± yaÅŸanÄ±yor." diye konuÅŸtu.

BasÄ±n Konseyi Genel Sekreteri Mustafa EÅŸmen, MÄ±sÄ±r BasÄ±n MensuplarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hamza Zawba ve Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman da eylemde yer aldÄ±.

ABD’DEN SUUDÄ° GAZETECÄ° Ä°ÇÄ°N TEPKÄ°

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n durumuna iliÅŸkin ABD'li gazeteciler, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Washington Post gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± köÅŸenin editörü Karen Attiah, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, bir yÄ±ldan uzun süre önce, Washington Post için ilk yazÄ±sÄ±nÄ± yazmasÄ± amacÄ±yla Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Onun editörü olmak ilham vericiydi. Ama bugün nerede olduÄŸunu bilmiyoruz. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n endiÅŸe verici sessizliÄŸi.” ifadelerini kullandÄ±.

MSNBC'deki “All In With Chris Hayes” programÄ±nÄ±n sunucusu Chris Hayes de Twitter'dan “Suudiler, Washington Post için yazan bir muhalifi kaçÄ±rmÄ±ÅŸ gibi görünüyorlar.” deÄŸerlendirmesini yaparak, Suudi Arabistan'Ä±n Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a “aÅŸk mektuplarÄ± yazan uzman lejyonlarÄ±ndan bir ÅŸey duyamÄ±yorum.” ifadeleriyle konuya tepkisini ifade etti.

New York Times gazetesinin Beyrut Büro Åžefi Ben Hubbord ise “KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n nerede olduÄŸu hakkÄ±nda hala bir kelime yok. EÄŸer gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ysa bu, Suudi Arabistan için kötü görünüyor.” paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunarak, son 30 yÄ±ldÄ±r Suudi Arabistan'da çalÄ±ÅŸan neredeyse her gazeteci, diplomat ve memurun, muhalif gazeteciyi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Washington Post'un köÅŸe yazarlarÄ±ndan Jason Rezaien, “Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± kayboldu” etiketiyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, KaÅŸÄ±kçÄ±'dan salÄ± günü Suudi Arabistan konsolosluÄŸuna girdikten saatler sonra hala haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

DiÄŸer yandan muhalif gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Washington Post'taki köÅŸesi boÅŸ bÄ±rakÄ±ldÄ±. (AA)

CUMARTESÄ° ANNELERÄ°: CEMAL KAÅžIKÇI NEREDE?

Cumartesi Anneleri ve Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi Ä°stanbul Åžubesi GözaltÄ±nda KayÄ±plara KarÅŸÄ± Komisyon da gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. AçÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “Bizler evlatlarÄ± güvenlik güçlerinin elindeyken, devletin resmi binalarÄ±nda gözaltÄ±nda tutulurken yetkililerden benzer cevaplarÄ± alan aileler ve hak savunucularÄ± olarak, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betinin açÄ±ÄŸa çÄ±kartÄ±lmasÄ± için Suudi ve Türk devletine gerekli tüm giriÅŸimlerde bulunmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz. Bugünkü Suudi yönetimine muhalif kimliÄŸiyle bilinen ve bu nedenle ülkesini terk etmek zorunda kalan Washington Post Gazetesi yazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betinin takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± duyuruyoruz.”

NE OLMUÅžTU?

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n salÄ± günü en son görüÅŸtüÄŸü kiÅŸi olan niÅŸanlÄ±sÄ± H.A, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, baÅŸkonsolosluk binasÄ± önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n içeri girdikten sonra dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Söz konusu iddiayÄ± yalanlayan Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n, “konsolosluÄŸa geldiÄŸi ancak sonra ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Suudi Arabistan'Ä±n Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayÄ±p olduÄŸu belirtilen Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n durumuna iliÅŸkin dün DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yavuz Selim KÄ±ran’Ä±n görüÅŸtüÄŸü Büyükelçi Hireyci’ye, Suudi gazetecinin durumuna iliÅŸkin bilgi sorulmuÅŸtu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 15:59

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