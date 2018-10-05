Gazeteci Åžirin PayzÄ±n, CNN TÃ¼rkâ€™ten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu: 'Åžimdi yeni bir sayfa. Ã‡ok yakÄ±nda yeniden buluÅŸmak Ã¼zereâ€¦'

Gazeteci Åžirin PayzÄ±n, kurulduÄŸu 1999 yÄ±lÄ±ndan bu yana çeÅŸitli görevler üstlendiÄŸi CNN Türk’ten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. KiÅŸisel Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda 17 yÄ±llÄ±k CNN Türk serüvenini aktaran PayzÄ±n, açÄ±klamalarÄ±nÄ± "Åžimdi yeni bir sayfa... Çok yakÄ±nda yeniden buluÅŸmak üzere" ifadeleriyle noktaladÄ±.

Åžirin PayzÄ±n, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"17 senelik birliktelik bugün resmi olarak bitti. CNN Türk’le yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rdÄ±k. Neler sÄ±ÄŸmadÄ± ki 17 yÄ±la. Afganistan, Irak, Suriye’deki savaÅŸ bölgelerinden yapÄ±lan yayÄ±nlar, bir muhabir olarak canla baÅŸla çalÄ±ÅŸma.11 Eylül ve sonrasÄ±nda deÄŸiÅŸen her ÅŸey, Ä°ran, Lübnan, Filistin, Ä°srail, Kosova yani muhabir olarak asla kopmadÄ±ÄŸÄ±m bölgeler.. CanlÄ± yayÄ±nlar, özel haberler, haber takipleri.. Sonra lider röportajlarÄ±! Trump’tan Hillary Clinton’a, TarÄ±k Aziz’den AB liderlerine.. Davos’lar, AB zirveleri , Washington‘dan bildirmeler, Nevruz’lar..

Soma gibi , Van depremi gibi yüreÄŸimizi yakan haberler, seçimler.. Yüzlerce canlÄ± yayÄ±n, yüzlerce haber.. DÄ±ÅŸ haber muhabirliÄŸi ile baÅŸladÄ±m sonra Yeni Gün Hafta Sonu‘nu yarattÄ±k ve ilk defa bir haftasonu kuÅŸaÄŸÄ± yayÄ±nlandÄ± haber kanallarÄ±nda... Sonra, Ne Oluyor? baÅŸladÄ±. 9 sezon yayÄ±nlandÄ±... Kimi hararetli kimi sakin, yüzlerce konuyu, siyaseti, haberi tartÄ±ÅŸtÄ±k teke tek röportajlarda muhalefet liderlerine, bakanlara, milletvekillerine soru sordum.. Bazen kÄ±zdÄ±lar, bazen güldüler, bazen manÅŸet oldular :)

Ama sormaktan asla vazgeçmedim. Ve tabii bu süreçte onlarca renkli gömleÄŸim de bana ve size eÅŸlik etti. CNN Türk bana, ben ona çok ÅŸey kattÄ±k. Birlikte haber ve gazetecilik ödülleri kazandÄ±k :) Sektörün en iyi kameraman, muhabir, editör, yönetmenleriyle çalÄ±ÅŸtÄ±m..

Åžimdi yeni bir sayfa .. Çok yakÄ±nda yeniden buluÅŸmak üzere."

17 senelik birliktelik bugün resmi olarak bitti CNNTÜRK’le yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rdÄ±k.Neler sÄ±ÄŸmadÄ± ki 17 yÄ±la.Afganistan,Irak, Suriye’de ki savaÅŸ bölgelerinden yapÄ±lan yayÄ±nlar,bir muhabir olarak canla baÅŸla çalÄ±ÅŸma.11 Eylül ve sonrasÄ±nda deÄŸiÅŸen herÅŸey, Ä°ran, Lübnan, Filistin — Sirin Payzin (@siring) 4 Ekim 2018

(MEDYA SERVÄ°SÄ°)

CNN TÃ¼rk'Ã¼n Åžirin PayzÄ±n'Ä±n iÅŸine son verdiÄŸi iddia edildi

â€˜Åžirin PayzÄ±nâ€™a komployu H.F. ve H.Ã‡. kurduâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 15:41

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