AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu tutuklanan 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu bileÅŸenleri düzenledikleri basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda “Tutuklanan iÅŸçiler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n, talepleri kabul edilsin” dedi, cuma ve cumartesi kuracaklarÄ± stand ile imza kampanyasÄ± baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

AçÄ±klamayÄ± AliaÄŸa Belediyesi’nde çalÄ±ÅŸan Genel-Ä°ÅŸ 2 No’lu Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi Sinan UÄŸur okudu. UÄŸur, “Sürekli iÅŸ kazalarÄ± yaÅŸayan, aÄŸÄ±r koÅŸullar altÄ±nda çalÄ±ÅŸmak zorunda kalan, ücretleri düzenli ödenmeyen, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarla yüz yüze bÄ±rakÄ±lan, balÄ±k istifi gibi koÄŸuÅŸlarda yatÄ±rÄ±lan Ä°stanbul 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçileri defalarca olduÄŸu gibi bir kez daha ama daha güçlü bir ÅŸekilde haklÄ± talepleri için eyleme geçti” dedi.

Ä°ÅŸçilerin taleplerinin açÄ±k ve net olduÄŸunu söyleyen UÄŸur, “Ücretler zamanÄ±nda ödensin, yatakhanelerdeki tahtakurularÄ± temizlensin, yemekler düzeltilsin, iÅŸ güvenliÄŸi önlemleri alÄ±nsÄ±n, servis sorunu çözülsün. 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin talepleri haklÄ± ve meÅŸru taleplerdir” diye konuÅŸtu.

FLORMAR Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NE DESTEK

Flormar iÅŸçilerini de unutmayan UÄŸur “AylardÄ±r direniÅŸte olan Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlü Flormar iÅŸçileri 3. HavalimanÄ± iÅŸçileri gibi yolumuza Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. Emek kenti AliaÄŸa’dan Flormar direniÅŸçilerine selam ve desteklerimizi iletiyoruz. HaklÄ± mücadelelerinde her zaman yanlarÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± buradan bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

MÜCADELEMÄ°ZDEN GERÄ° DURMAYACAÄžIZ

AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu bileÅŸenleri olarak krizin faturasÄ±nÄ± da ödemeyi reddettiklerini belirten UÄŸur, “Devam eden direniÅŸlerle dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± büyüterek, krizin getirdiÄŸi yoksullaÅŸmayÄ± kabul etmeyerek daha güçlü bir ÅŸekilde birleÅŸecek, iÅŸçilerin sendikal hak ve özgürlüklerinin sÄ±nÄ±rsÄ±zca kullanÄ±labildiÄŸi, huzurlu, refah içinde özgür ve demokratik bir Türkiye mücadelemizden asla geri durmayacaÄŸÄ±z” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

3. havalimanÄ±nda 6 iÅŸÃ§i daha tutuklandÄ±, sendika baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 15:31

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