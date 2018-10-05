Avukat GÃ¶khan Vural ArÄ± borÃ§larÄ± yÃ¼zÃ¼nden intihar etti

Avukat GÃ¶khan Vural ArÄ± iÅŸ kurmak iÃ§in Mersinâ€™den geldiÄŸi Ä°stanbulâ€™da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik zorluklar nedeniyle intihar etti.

Ä°stanbul Barosuna kayÄ±tlÄ± Avukat Gökhan Vural ArÄ± iÅŸ kurmak için Mersin’den geldiÄŸi Ä°stanbul’da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik zorluklar nedeniyle yaÅŸamÄ±na son verdi.

Ä°stanbul Barosu’na kayÄ±tlÄ± Avukat Gökhan Vural ArÄ± (28) Mersin'in Tarsus ilçesinden iÅŸ kurmak için geldiÄŸi Ä°stanbul'da, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik zorluklar ve ödeyemediÄŸi borçlarÄ± nedeniyle yaÅŸamÄ±na son verdi.

Avukat HaklarÄ± Grubu'nun instagram hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Bu büyük acÄ± bize bir kez daha; bu ülkede ve bu ÅŸehirde ne kadar aÄŸÄ±r ÅŸartlar altÄ±nda mesleÄŸimizi yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hatÄ±rlattÄ±. Çok! çok üzgünüz" denildi.

Avukat Gökhan ArÄ±'nÄ±n intiharÄ±nÄ±n ardÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalarda ise hem savcÄ±lÄ±k hem de baro yönetimine eleÅŸtiriler yer aldÄ±. Vural'Ä±n arkadaÅŸlarÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n olaya ilgiyi göstermeyerek cenazeyi beklettiÄŸini iddia etti. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 15:30

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