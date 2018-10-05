Hayri Ä°nÃ¶nÃ¼: ÅžiÅŸli'nin mallarÄ± ÅžiÅŸli'ye iade edilecek

Bilgi Ãœniversitesi'ne 2 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± satÄ±lan KuÅŸtepe KampÃ¼sÃ¼'nÃ¼n ÅžiÅŸli Belediyesine iade edilmesiyle ilgili davada iade kararÄ± onaylandÄ±.

9 Haziran 2011 tarihinde, Belediye Meclisi’nin kararÄ±yla Bilgi Üniversitesi’ne 2 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± satÄ±lan KuÅŸtepe Kampüsü’nün ÅžiÅŸli Belediyesine iade edilmesi ile ilgili davada yeni bir aÅŸamaya gelindi. Ä°stanbul Bölge Ä°dare Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, Mecidiyeköy Mahallesi’nde bulunan 10 bin metrekare kapalÄ± alana sahip 8 katlÄ± binanÄ±n, ÅžiÅŸli Belediyesine iadesini onayladÄ±.

ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri Ä°nönü, 2014’de belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine geldikten sonra 2016 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tapu iptali ve tescil davasÄ± açmÄ±ÅŸ, dava 4 Temmuz 2017’de 2016/322 esas ve 2017/ 2069 karar sayÄ±lÄ± dosyalarla belediye lehine sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’nin kararÄ± ile taÅŸÄ±nmazÄ±n belediyeye iadesine bir adÄ±m daha yaklaÅŸÄ±ldÄ±.

'MÜCADELEMÄ° SÜRDÜRECEÄžÄ°M'

Konuyla ilgili belediye binasÄ±nda açÄ±klama yapan Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri Ä°nönü, “ÅžiÅŸli’nin mallarÄ±nÄ±n ÅžiÅŸli’ye iade edilmesi için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±m mücadelenin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±na bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için mutluyum. Partim adÄ±na ve sosyal demokrat belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±m gereÄŸi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±m mücadeleyi kararlÄ±lÄ±kla sürdüreceÄŸim” dedi.

2019 Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak yerel yönetimler seçimleri için yeniden aday adayÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Ä°nönü, gerekçelerini ise ÅŸu sözlerle ifade etti:

“ÅžiÅŸlilere bir söz verdim. Toplam büyüklükleri 92 bin 276 metrekare olan, milyonlarca dolar deÄŸerindeki, 10 taÅŸÄ±nmaz ÅžiÅŸli’ye iade edilene kadar mücadelemi sürdüreceÄŸim. 2016 yÄ±lÄ± ocak ayÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±m hukuk mücadelesinde önemli kazanÄ±mlar elde ettik. Ä°dare mahkemesinden 13, bölge mahkemesinden 6 ve DanÄ±ÅŸtay’dan çÄ±kan 18 karar da ÅžiÅŸli’nin lehine sonuçlandÄ±. Süreç olumlu bir biçimde devam ediyor. Çok da uzun olmayan bir tarihte kesin sonuçlarÄ± alacaÄŸÄ±mÄ±zdan eminim. ÅžiÅŸli’nin malÄ± ÅžiÅŸli’ye iade edilene kadar” dedi.

Ä°nönü, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na devam etmek için önümüzdeki hafta adaylÄ±k baÅŸvurusu yapacaÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

‘RANTA KARÅžI MÜCADELE SÜRECEK’

Göreve geldiÄŸinden bu yana ÅžiÅŸli Belediyesi’nin kurumsallaÅŸmasÄ± için mücadele ettiÄŸini aktaran Ä°nönü, çocuklar, gençler ve kadÄ±nlar için yaÅŸanabilir bir kent yaratmak için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Yerel yönetimlerde en büyük problemin, kamu kaynaklarÄ±nÄ±n yaÄŸma edilmesi, yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mÄ± ve kaynaklarÄ±n ranta kurban edilmesi olduÄŸunu söyleyen Ä°nönü, “Kent rantÄ± ile mücadelemizi kararlÄ±lÄ±kla sürdürmek zorundayÄ±z. EÄŸer bugün düzenli, mutlu ve yaÅŸanabilir kentler yaratamÄ±yorsak bunun en büyük nedeni, belediyelerin rant üreten mekanizmalar haline gelmesi. Bu durum mafyavari iliÅŸkileri de beraberinde getiriyor” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 15:25

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