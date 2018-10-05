Levent GÃ¶k: Ankaraâ€™daki gelir kayÄ±plarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak mÄ±sÄ±nÄ±z?

Tuna-GÃ¶kÃ§ek polemiÄŸinin ardÄ±ndan ErdoÄŸan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸen Mustafa Tuna geri adÄ±m attÄ±. CHP'li Levent GÃ¶k ortada duran sorularÄ± meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna’nÄ±n önceki dönem Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek’i iÅŸaret ederek, belediyenin hafriyat gelirinin aylÄ±k 30 bin liradan 15 milyon TL’ye yükseltildiÄŸini söylemesi üzerine baÅŸlayan polemikte Tuna, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’la görüÅŸtükten sonra çark etti. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan yeni açÄ±klamalar yapan Tuna, sözlerinin çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kimseyi hÄ±rsÄ±zlÄ±kla suçlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise, konuyu Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Meclise önerge veren Gök, “Ankara’daki gerlir kayÄ±plarÄ± ile eski ve yeni belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak mÄ±sÄ±nÄ±z?” diye sordu.

TUNA-GÖKÇEK POLEMÄ°ÄžÄ°

Mustafa Tuna, geçtiÄŸimiz gün A Haber televizyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, belediyenin hafriyat gelirlerinin ayda 30 bin liradan 15 milyon liraya yükseldiÄŸini söylemesi üzerine Tuna’nÄ±n hedefinde, Gökçek’in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde belediyenin hafriyat iÅŸlerinin OsmanlÄ±spor kulubüne devredilmesi olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Tuna’nÄ±n sözlerine Melih Gökçek Twitter’dan “Resmen vatandaÅŸÄ±n gözünde bizi hÄ±rsÄ±z ilan etmiÅŸ. Seni sokaÄŸa çÄ±kmaz hale getiririm” diyerek tehditle yanÄ±t vermiÅŸti.

ERDOÄžAN’LA GÖRÜÅžTÜ, AÇIKLAMALARI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

TartÄ±ÅŸmalar sürerken Tuna’nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile görüÅŸtüÄŸü belirtildi. GörüÅŸme sonrasÄ± ‘sözlerinin çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ savunan Mustafa Tuna, açÄ±klamalarÄ±nÄ±n Melih Gökçek’e karÅŸÄ± bir algÄ± oluÅŸturma çabasÄ±na yöneldiÄŸini öne sürdü.

Mustafa Tuna, Twitter hesabÄ±ndan yeni bir açÄ±klama yayÄ±nlayarak kimseyi hÄ±rsÄ±zlÄ±kla suçlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “VerdiÄŸim cevap spontane geliÅŸti. Melih Gökçek’i suçlamak ve karalamak niyeti ile bir söz söylemedim.

TUNA: KÄ°MSEYÄ° HIRSIZLIKLA SUÇLAMADIM

Konu bazÄ± çevrelerce SayÄ±n Melih Gökçek’e karÅŸÄ± bir algÄ± oluÅŸturmaya doÄŸru yöneldi. Herkesin bilmesini isterim ki, ben kimseyi hÄ±rsÄ±zlÄ±kla suçlamadÄ±m; suçlayamam da. Hafriyat gelirleri dönem dönem artÄ±ÅŸ-azalÄ±ÅŸ gösterebilir. YÄ±ldan yÄ±la da farklÄ±lÄ±k gösterebilir. Ä°nÅŸaat sezonunun ivmesine göre de bu tür gelirler deÄŸiÅŸkendir. Bu rakamlar Melih Bey’in de belirttiÄŸi gibi deÄŸiÅŸkendir. BazÄ± çevrelerin abarttÄ±ÄŸÄ± rakamlar kamuoyunu yanÄ±ltma amaçlÄ± olup art niyetlidir.”

Öte yandan Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna’nÄ±n Ankara için aday olabilecekken bu ÅŸansÄ± Gökçek ile girdiÄŸi polemik sonrasÄ±nda yok ettiÄŸi de kulislere yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

YANITLANMASI GEREKEN SORULAR

Ä°kili arasÄ±ndaki polemik yeni sorular doÄŸurdu CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de hafriyat konusuyla ilgili iddialarÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Gök, Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum’un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle TBMM’ye verdiÄŸi önergesinde ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

â– 1994-2018 arasÄ±nda Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi’nin hafriyat iÅŸleri için anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bütün yüklenicileri açÄ±klar mÄ±sÄ±nÄ±z?

â– 1994-2018 arasÄ±nda Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi’nin hafriyat iÅŸlerinden elde ettiÄŸi gelirleri aylÄ±k temelde açÄ±klar mÄ±sÄ±nÄ±z?

â– 2005 ve 2006’da gerçekleÅŸtirilen SayÄ±ÅŸtay incelemelerinde ortaya çÄ±kan para transferlerine iliÅŸkin bir soruÅŸturma yürütülmüÅŸ müdür?

â– 1994-2017 arasÄ± gelirlerdeki kayÄ±plar için geriye dönük bir araÅŸtÄ±rma düÅŸünülmekte midir? Eski ve yeni Ankara büyükÅŸehir baÅŸkanlarÄ±nÄ±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için gereÄŸini yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 14:49

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