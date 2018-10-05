DanÄ±ÅŸtay iptal ettiÄŸi Germiyanâ€™daki taÅŸ ocaÄŸÄ± iÃ§in 4. kez izin

3 kez Ã‡ED'i iptal edilen Ã‡eÅŸme Germiyan'daki zeytinliklere yakÄ±n bir alandaki taÅŸ ocaÄŸÄ± iÃ§in yeni izin verildi.

Ä°zmir’in tatil merkezi ÇeÅŸme'nin Germiyan Mahallesi'nde faaliyette olan taÅŸ ocaÄŸÄ±na verilen “Çevresel Etki DeÄŸerlendirme (ÇED) gerekli deÄŸildir” kararÄ±, Ä°zmir 5'inci Ä°dare Mahkemesi'nce iptal edildi. Karar, DanÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan da onandÄ±. 3'üncü kez ÇED'i iptal edilen taÅŸ ocaÄŸÄ± için 4'üncü defa “ÇED gerekli deÄŸildir” kararÄ± verildi.

ÇeÅŸme'nin Germiyan Mahallesi'nde bulunan taÅŸ ocaÄŸÄ± için verilen “ÇED olumlu” kararÄ±, Ä°zmir 5'inci Ä°dare Mahkemesi'nce iptal edildi. Ä°dare Mahkemesi'nin kararÄ±, DanÄ±ÅŸtay 14'üncü Dairesi tarafÄ±ndan da onandÄ±. 3 kez “ÇED olumlu” kararÄ± idare mahkemelerince iptal edilen tesis için 4'üncü defa “ÇED gerekli deÄŸildir” kararÄ± verildi. Türkiye'nin ilk “Slow Food Köyü” ilan edilen, geçimin zeytinden saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, hurma zeytinin yetiÅŸtiÄŸi tek yer olan Germiyan'da faaliyet gösteren tesis için Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'na yapÄ±lan ÇED baÅŸvurusuna yeniden onay çÄ±kmasÄ±, çevreciler ile mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtÄ±. Ruhsat sahasÄ±nÄ±n ve proje alanÄ±nÄ±n büyük kÄ±smÄ± Hazine'ye ait bölge için hazÄ±rlanan proje dosyasÄ±nda, ÇED alanÄ±nÄ±n 0,98 hektar küçültülerek, 23,99 hektar olarak düzenlendiÄŸi belirtildi. Avukat Åžehrazat Mercan, ocak sahasÄ±nÄ±n küçültülmesinin olumsuzluklarÄ± gidermeye yetmediÄŸini, verilen karar karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±n olduklarÄ±nÄ± söyledi. Mercan, "Åžaka gibiler. Resmen burada suç iÅŸleniyor" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAÄžIZ'

YapÄ±lan küçük deÄŸiÅŸikliÄŸin, iÅŸletmenin çevreye verdiÄŸi zararlarÄ± ortadan kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Åžehrazat Mercan, taÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda zeytinlikler ile içme suyunun karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± Kutlu AktaÅŸ BarajÄ±’nÄ±n olduÄŸunu belirterek, "Mahkeme kararÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan dolanÄ±p, önüne geçiyorlar. Böylece hukuku uygulamÄ±yorlar. Sözde bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ± ama her ÅŸey eskisinin aynÄ±. Ocak, yine meranÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±nda, yine zeytinliklere zararÄ± var. AynÄ± sorunlar devam ediyor. ArtÄ±k söyleyecek söz bulamÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

ÇÄ±karÄ±lan “ÇED gerekli deÄŸildir” kararlarÄ± ile mahkeme kararlarÄ±nÄ±n uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Mercan, "Yetkililer hakkÄ±nda mahkeme kararlarÄ±nÄ± uygulamadÄ±klarÄ± için suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z. YargÄ±, 'Zeytinlik alanlara 3 kilometre mesafede, toz, duman çÄ±karan, kimyevi atÄ±k bÄ±rakan iÅŸletmelere izin verilemez' diyor. Ancak emredici, baÄŸlayÄ±cÄ± kararlara uyulmuyor" dedi.

“Az toz çÄ±kardÄ±, çok toz çÄ±kardÄ±” tartÄ±ÅŸmasÄ±na girmeyeceklerini belirten Åžehrazat Mercan, "BÄ±ktÄ±k artÄ±k. Mevcut ocak, hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürecek. Bütün veriler aynÄ± durduÄŸu halde sadece küçük bir mera alanÄ±nÄ± proje sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karmÄ±ÅŸlar. Bunu yapmalarÄ±, tesisin zararlarÄ±nÄ± önlemeye yetmiyor" diye konuÅŸtu. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 14:46

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