AÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 15 yÄ±lda 4.5 kat arttÄ±

BÄ°SAM'Ä±n 'AÃ§lÄ±k ve Yoksulluk SÄ±nÄ±rÄ± EylÃ¼l DÃ¶nem Raporu'na gÃ¶re yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±ndaki artÄ±ÅŸ asgari Ã¼cretteki artÄ±ÅŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 katÄ±.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ AraÅŸtÄ±rma Merkezi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ‘AçlÄ±k ve Yoksulluk SÄ±nÄ±rÄ± Eylül Dönem Raporu’nu açÄ±kladÄ±. “Yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±ndaki artÄ±ÅŸ asgari ücretteki artÄ±ÅŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 katÄ±” denildi.

BÄ°R AYDA 108 TL ARTIÅž

AçlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bir ayda 108 TL, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 374 TL arttÄ±ÄŸÄ± ortaya koyulan raporda, yÄ±llÄ±k artÄ±ÅŸÄ±n açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nda 341 TL, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nda ise 1181 TL olduÄŸu belirtildi. AçlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 15 yÄ±lda ise 4.5 kat arttÄ±.

4 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K AÄ°LE SAÄžLIKLI BESLENME Ä°ÇÄ°N EN AZ 62 LÄ°RA AYIRMALI

BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸ SendikasÄ± SÄ±nÄ±f AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (BÄ°SAM), Eylül 2018 dönemi için açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± verilerini hesapladÄ±. Hesaplamaya göre dört kiÅŸilik bir ailenin saÄŸlÄ±klÄ± bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 61.9 TL, aylÄ±k 1.857 TL’lik harcama yapmasÄ± gerekiyor.

YOKSULLUK SINIRI ARTTI

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ±na göre saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek için yetiÅŸkin bir kadÄ±nÄ±n yapmasÄ± gereken aylÄ±k harcama tutarÄ± 474 TL olurken, bu rakam yetiÅŸkin bir erkek için 490 TL, 10-18 yaÅŸ bir çocuk için 526,8 TL, 4-6 yaÅŸ bir çocuk için 367 TL oldu. Buna göre 4 kiÅŸilik bir ailenin saÄŸlÄ±klÄ± beslenmesi için yapmasÄ± gereken aylÄ±k gÄ±da harcamasÄ± 1.857 TL olarak hesaplandÄ±. AynÄ± hesaplamaya göre 4 kiÅŸilik ailenin saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek ve insanca yaÅŸayabilmek için yapmasÄ± gereken asgari harcama tutarÄ± ise aylÄ±k 6 bin 424 TL, geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre ise yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 1181 TL, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 341 TL arttÄ±. AylÄ±k artÄ±ÅŸ açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nda 108, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nda 374 TL oldu.

Asgari ücret 2017 AralÄ±k ayÄ±nda 2018 yÄ±lÄ± için 199 TL artÄ±ÅŸ ile 1603 TL olarak belirlenmiÅŸti. Buna göre yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±ndaki artÄ±ÅŸ asgari ücret artÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 katÄ± oldu. AçlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 2003 yÄ±lÄ± Eylül ayÄ±nda 414 TL idi. Buna göre 15 yÄ±lda açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±ndaki artÄ±ÅŸ 4.5 kat oldu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

GÄ±da enflasyonu vatandaÅŸÄ± aÃ§lÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kledi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 14:26

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