Ä°hraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenin 5 Ekim DÃ¼nya Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼

KHK ile Ä°hraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenlerden Fatma AkkÄ±n: Ã–ÄŸrencilerden ayrÄ± olmak bitmeyen bir acÄ±.

Melike CEYHAN

Türkiye, Dünya ÖÄŸretmenler Günü’ne ihraç edilen binlerce öÄŸretmen ile girdi. Ä°hraç edilen öÄŸretmenlerden Fatma AkkÄ±n, “Åžimdiye kadar aldÄ±ÄŸÄ±m en güzel hediyeler öÄŸrencilerimin öÄŸretmenler günü ve diÄŸer günlerde hazÄ±rladÄ±klarÄ± ÅŸeyler oldu. Bütün bunlardan mahrum kalmak bitmeyen bir acÄ±” dedi.

Dünya ÖÄŸretmenler Günü, birçok ülkede farklÄ± eylem ve etkinliklerle kutlanÄ±yor. Türkiye’nin öÄŸretmenler karnesi ise giderek kararan bir tablo olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda KHK’lerle on binlerce öÄŸretmen ihraç edilirken binlercesi de sürgün edildi. Ä°hraç edilen öÄŸretmenler sosyal güvenlik haklarÄ±ndan mahrum edilerek kamu hizmetinde ve kamu hizmeti sayÄ±lacak görevlerde istihdam olanaÄŸÄ± elinden alÄ±ndÄ±.

KHK’lerle ihraç edilen binlerce öÄŸretmenden biri de Fatma AkkÄ±n. 7 yÄ±llÄ±k öÄŸretmen AkkÄ±n, 7 Åžubat 2017’de çÄ±karÄ±lan KHK ile ihraç edildi. AkkÄ±n, iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

‘SÖYLEDÄ°ÄžÄ°M HER SÖZÜN ARKASINDAYIM’

ParasÄ±z, bilimsel ve demokratik bir eÄŸitimden yana olduÄŸuna dikkat çeken AkkÄ±n, “SavunduÄŸumuz bir yaÅŸam felsefesi vardÄ±. Ve okullarÄ±mÄ±zda da bunun mücadelesini verdik. Bizi ‘terörist’ diye attÄ±lar. Bu ülkede savaÅŸÄ± deÄŸil, barÄ±ÅŸÄ± savunduk. Biz barÄ±ÅŸÄ± savunurken herkes savaÅŸ çÄ±ÄŸÄ±rtkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Bunu yapmadÄ±ÄŸÄ±m için kendimle gurur duyuyorum. YaptÄ±ÄŸÄ±m, söylediÄŸim her sözün arkasÄ±ndayÄ±m” diye konuÅŸtu.

MesleÄŸini çok sevdiÄŸini kaydeden AkkÄ±n, “Ä°hraç edildikten sonra okula gittiÄŸimde sÄ±nÄ±fa giremedim. Bir hafta sonra gidip vedalaÅŸabildim. SÄ±nÄ±ftan ayrÄ±lmak çok zor oldu benim için. Hala çok özlüyorum” dedi.

‘ÇALIÅžMA HAKKIMIZ ELÄ°MÄ°ZDEN ALINDI’

ÇalÄ±ÅŸma haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen AkkÄ±n, kamudan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmakla kalmayÄ±p, kendi mesleklerini yapabilmenin önüne engeller konulduÄŸunu ifade etti. AkkÄ±n, “Özel okullarda da çalÄ±ÅŸamadÄ±k. KHK’yle ihraç edildiÄŸimiz sigortada göründüÄŸü için kendi üzerlerinde baskÄ± olabileceÄŸi korkusuyla kimse bizi iÅŸe almadÄ±. Ä°ktidarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±, sÄ±radan bir iÅŸten atma saldÄ±rÄ±sÄ± deÄŸildi. Bizim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sivil idamdÄ±. Sivil ölüme terk edildik. Muhalif kimliÄŸimizi böyle cezalandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±” ifadelerini kullandÄ±. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra oturma eylemleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AkkÄ±n, kalan zamanlarda ise garsonluk ve anketörlük yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘TÜM YASAL YOLLARI KAPATTILAR’

Tüm yasal yollarÄ±n kendilerine kapandÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan AkkÄ±n, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Ä°dare Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) baÅŸvurduk. Onlar komisyonu gösterdiler. Komisyon hala incelemeye devam ediyor. Ne kadar süreceÄŸi belli deÄŸil. Biz de insanlara haksÄ±z, hukuksuz yere ihraç edildiÄŸimizi anlatmak için alanlara çÄ±ktÄ±k. HaftanÄ±n üç günü oturma eylemlerine baÅŸladÄ±k. Ä°mza toplayÄ±p valiliÄŸe gönderdik. HalkÄ±mÄ±zÄ±n bizim yanÄ±mÄ±zda olduÄŸunu, haksÄ±z yere iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± göstermeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. Bir buçuk sene sonra eylemlerimiz yasaklandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±k. Ama mücadelemiz bitmedi. FarklÄ± türlerle devam ettirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.”

‘YENÄ°DEN ÖÄžRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLAYACAÄžIZ’

YÄ±llarca emek verdikleri mesleklerinin bir gece sorgusuz sualsiz iktidar tarafÄ±ndan elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken AkkÄ±n, “Bu, tarifi olmayan bir zulüm. Yeri doldurulamayacak bir ÅŸey. GeçtiÄŸimiz öÄŸretmenler günlerinde öÄŸrenciler kendi elleriyle küçük resimler, bebekler hazÄ±rlayÄ±p getirirlerdi. Benim ÅŸimdiye kadar aldÄ±ÄŸÄ±m en güzel hediyeler hep öÄŸrencilerimin öÄŸretmenler günü ve diÄŸer günlerde hazÄ±rladÄ±klarÄ± oldu. Bütün bunlardan mahrum kalmak, bitmeyen bir acÄ±. Bir gün mutlaka mesleÄŸimize geri döneceÄŸiz. Ve o sÄ±nÄ±flara geri döneceÄŸiz. ÖÄŸrencilerim yeniden ‘öÄŸretmenim öÄŸretmenler günün kutlu olsun’ diyecekler. Böyle temenni ediyorum” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AkkÄ±n, “Binlerce öÄŸretmenin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± bu travmaya dayanamayÄ±p yaÅŸamlarÄ±na son verdiÄŸi bir ülkede öÄŸretmenler gününü kutlamak ne kadar gerçekçi olur? Bu kime yarar? Burada kocaman bir travma var. Herkes bunu görmeli” dedi. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 14:23

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