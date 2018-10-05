â€˜Ã–nce ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kullananlarla baÅŸlamak gerekâ€™

MHPâ€™nin af teklifi deÄŸerlendiren HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, teklifin toplum vicdanÄ±nÄ± yaralayacak nitelikte olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

AKP tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmeye alÄ±nan ve önümüzdeki günlerde Mecliste karar verilmesi beklenen MHP’nin af teklifi, tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor. Af tasarÄ±sÄ±yla kadÄ±n cinayetleri ve cinsel saldÄ±rÄ± suçlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, “Mahkeme bir kadÄ±n cinayeti davasÄ±nÄ±n ‘kazara’ iÅŸlendiÄŸine hükmetmiÅŸse bu kiÅŸi de aftan yararlanacak. Yaralama, basit yaralama, tehdit, ÅŸantaj gibi suçlardan ceza alan erkekler de aftan yararlanabiliyor” dedi.

‘TOPLUM VÄ°CDANINI YARALAYACAK TASARI’

KerestecioÄŸlu, cezaevlerinin büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n düÅŸüncelerinden dolayÄ± tutuklanan insanlarla dolu olduÄŸunu söyleyerek, “Türkiye’de demokratikleÅŸme ve barÄ±ÅŸ süreci eÄŸer gerçekleÅŸirse o zaman toplumsal ortaklaÅŸmayla kiÅŸilere karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suçlar da dahi indirimler söz konusu olabilir. Göçmen kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±, gasp, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, rüÅŸvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma bütün bunlarÄ± kapsÄ±yor getirilen öneri. Soma’da 301 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinden sorumlular, Ermenek sanÄ±klarÄ±, AladaÄŸ yangÄ±nÄ±nda hayatÄ±nÄ± yitirenlerden sorumlu olanlarÄ± kapsayacak” dedi.

TasarÄ±yla kadÄ±n cinayetleri ve cinsel saldÄ±rÄ± suçlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KerestecioÄŸlu, “Kasten insan öldürme ve cinsel saldÄ±rÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki taksirle ve bilinçli taksirle insan öldürme gibi suçlar da aftan yararlanÄ±labilecek. KadÄ±n cinayetleri davalarÄ±nda bilinçli taksirle öldürme ya da taksirle öldürmeden de ceza verildiÄŸini biliyoruz. O yüzden bunlar da tamamen kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda kalÄ±yorlar diye bir ÅŸey yok” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘DAHA ISLAH EDÄ°CÄ° ADIMLAR ATMAK GEREKÄ°R’

Türkiye’de yargÄ±nÄ±n en dibe vurduÄŸu bir dönemin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen KerestecioÄŸlu, bu yüzden sadece politik tutuklular deÄŸil, adli hükümlülerin yargÄ±lanmasÄ±nda da hatalarÄ±n olduÄŸunu belirtti.

MHP’nin sunduÄŸu teklif yerine, daha Ä±slah edici adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± ve toplumsal bir uzlaÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapan KerestecioÄŸlu, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: “YargÄ±lamalarÄ± yeniden elden geçirecek ikinci bir aÅŸamayÄ± kurmak gerekir. YargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ± ve cezaevlerinin ferahlatÄ±lmasÄ± gerekir. Fakat bu ferahlamayÄ± öncelikle tweet atanlarÄ±, düÅŸünce açÄ±klayanlarÄ±, ifade özgürlüÄŸünü kullananlarÄ±, toplantÄ± gösteri hakkÄ±nÄ± kullananlarÄ± bÄ±rakarak baÅŸlamak gerekir. Daha basit suçlarla baÅŸlamak gerekir. Denetimli serbestlikle, ev hapsiyle, hamile kadÄ±nlar, çocuÄŸuyla birlikte cezaevinde kalan kadÄ±nlar, hasta tutsaklar gibi insanlara öncelik vererek, onlarÄ± bÄ±rakarak baÅŸlayabilir. Ondan sonrasÄ±nda yeniden yargÄ±lama ve daha demokratikleÅŸmeye giden bir süreçte zaten Türkiye yolunu bulacaktÄ±r. Mesele buna niyet etmek.” (HABER MERKEZÄ°)

MHPâ€™nin af teklifi: KadÄ±n ve iÅŸÃ§i katillerine Ã¶dÃ¼l!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 14:17

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