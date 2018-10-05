Ã–GÄ°: EylÃ¼l ayÄ±nda 5 gazeteciye 21 yÄ±l hapis verildi

Gazetecilere yÃ¶nelik hak ihlallerini raporlaÅŸtÄ±ran Ã–zgÃ¼r Gazeteciler Ä°nisiyatifi, eylÃ¼l ayÄ±nda 110 gazetecinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi (ÖGÄ°), gazetecilere yönelik hak ihlallerini içeren eylül ayÄ± raporunu açÄ±kladÄ±.

ArtÄ±k günlük rutin haberleri yapmak ve takip etmenin de suç sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, Rize'de asÄ±rlÄ±k bir aÄŸacÄ±n kesilmesinin, Kocaeli'de çocuÄŸuna okul kÄ±yafeti alamayan bir babanÄ±n intiharÄ±nÄ±n haberleÅŸtirilmesinin suç sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Raporda, iki haberi yapan gazetecilerin gözaltÄ±na alÄ±narak ifadelerinin ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± belirtildi.

RTÜK’e verilen yetkilerle artÄ±k internet üzerinden yayÄ±n yapmanÄ±n da çeÅŸitli müeyyidelere tabi tutulacaÄŸÄ±na iÅŸaret edilen ÖGÄ° raporunda, “Böylelikle muhalif ve alternatif medyanÄ±n internet mecrasÄ± üzerinden yayÄ±nlarÄ±na da el atÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Bundan sonra internet üzerinden internet radyoculuÄŸu ve internet televizyonculuÄŸu da ruhsata baÄŸlanÄ±yor. RTÜK'ten ruhsat almayan, bu yayÄ±nlarÄ± yapamaz. RTÜK kurallarÄ±nÄ± aÅŸanlarÄ±n da yayÄ±nÄ± kesilecek ve haklarÄ±nda cezai iÅŸlem baÅŸlatÄ±lacak. Ruhsat icazetini de RTÜK ve MÄ°T ortaklaÅŸa verecek. Bu ÅŸekilde devletin eli biraz daha uzatÄ±lmÄ±ÅŸ ve özgürlükler biraz daha kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ olacak. Uygulamalarla özgürlükler ve özgür habercilik daha da kuÅŸatÄ±lacak ve illegalize edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lacak” denildi.

‘GAZETECÄ°LER SERBEST BIRAKILSIN’

ÖGÄ°’nin eylül raporunda, 173 gazetecinin tutuklu olduÄŸu, 4 gazetecinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 1 gazetecinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 110 gazetecinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±, 1 gazeteciye dava, 4 gazeteciye ise soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 5 gazeteciye 21 yÄ±l 3 ay hapis, 4 gazeteciye ise 27 bin TL para cezasÄ± verildiÄŸi, 53 gazetecinin görevinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve istifa ettiÄŸi, 11 gazetecinin tahliye edildiÄŸi belirtildi.

Raporda, tutuklu gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±larak hak ihlalleri kÄ±nandÄ±. (DiyarbakÄ±r/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 14:02

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