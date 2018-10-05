Merkel-Netanyahu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi: Ä°srailâ€™den Almanyaâ€™ya Ä°ran baskÄ±sÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Ä°srailâ€™den gelen eleÅŸtirilere raÄŸmen Ä°ran ile ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirme konusunda geri adÄ±m atmayacak.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Alman-Ä°srail Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± çerçevesinde 3 Ekim günü bütün bakanlarÄ±yla birlikte Ä°srail’e giden Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Ä°srail’den gelen eleÅŸtirilere raÄŸmen Ä°ran ile ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirme konusunda geri adÄ±m atmaya niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi.

Ä°srail, 2015’de BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyinin beÅŸ üyesi ve Almanya’nÄ±n (P5+1) Ä°ran ile yaptÄ±ÄŸÄ± nükleer silah atlaÅŸmasÄ±na itiraz ederek, diÄŸer ülkelere Tarhan’la iliÅŸkileri kesme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Sert çaÄŸrÄ±lar, Almanya-Ä°srail iliÅŸkilerinde soÄŸukluÄŸa yol açmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°RAN ANLAÅžMAZLIÄžI

Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre Merkel ile Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netenyahu arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmeye asÄ±l olarak Ä°ran konusundaki anlaÅŸmazlÄ±k damgasÄ±nÄ± vurdu. Ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Netenyahu, “Ä°ran’Ä±n Ä°srail’e yaptÄ±ÄŸÄ± tehdit Avrupa’ya kadar geniÅŸliyor” diyerek Merkel’e Ä°ran nükleer silah anlaÅŸmasÄ±nÄ± iptal etme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Netanyahu, ayrÄ±ca, anlaÅŸma sayesinde Ä°ran’Ä±n eline milyarlarca dolar geçtiÄŸini, bu parayla “Ä°slamcÄ± terör örgütlerinin finanse edildiÄŸini”, Suriye’nin Ä°srail ve Lübnan’a saldÄ±rÄ± üssü olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ziyaret çerçevesinde Merkel ile bir araya gelen Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin de açÄ±k bir ÅŸekilde AB ülkelerini Ä°ran’a karÅŸÄ± ÅŸeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± almaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

DÖRTLÜ ZÄ°RVEDE Ä°RAN GÜNDEMÄ°

“Terörle mücadele” konusunda Ä°srail ile aynÄ± görüÅŸte olduklarÄ±nÄ± söyleyen Merkel, anlaÅŸmanÄ±n amacÄ±nÄ±n ise “nükleer tehditleri ve terörü azaltmak olduÄŸunu” belirterek geri adÄ±m atmadÄ±. Ancak Merkel, Suriye’de Ä°ran’Ä±n etki alanÄ±n gelecekte sÄ±fÄ±ra düÅŸürülmesi gerektiÄŸini söyledi. Bu da, geçen hafta CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Almanya ziyareti sÄ±rasÄ±nda ilan edilen ve Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye’nin katÄ±lÄ±mÄ±yla bu ay içinde toplanmasÄ± planlanan zirvenin asÄ±l gündemlerinden birisinin Ä°ran’Ä±n etkisini azaltma olduÄŸu tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± gündeme getirdi.

Astana görüÅŸmelerinde yer alan Ä°ran’Ä±n, dörtlü zirveye davet edilmemesi de dikkat çekici.

Merkel, Ä°srail’in kendisini Ä°ran’a karÅŸÄ± savunma hakkÄ±na her zaman sahip olduÄŸunu da sözlerine ekledi.

Ä°SRAÄ°L Ä°LE ARAYI ‘ÇOK AÇMAMA’ ÇABASI

GörüÅŸmelerde Almanya’nÄ±n Ä°srail’e karÅŸÄ± ayrÄ± bir sorumluluÄŸunun olduÄŸu bir kez daha hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Merkel, geçmiÅŸte Almanya’da Yahudileri yönelik katliamlarÄ± kÄ±narken, bugün de Yahudi düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yükseliÅŸe geçtiÄŸini ileri sürdü. Ä°srail’in Filistin’e yönelik politikasÄ±nÄ± ise eleÅŸtirerek “iki devletli çözüm”den yana olduklarÄ±nÄ± tekrarladÄ±. Merkel, Ä°srail’in yeni yerleÅŸim politikasÄ±nÄ±n iki devletli çözümü zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

Ancak bu eleÅŸtirilere raÄŸmen Merkel’in önceki ziyaretlerinden farklÄ± olarak Ä°srail’in yeni yerleÅŸim yerleri konusundaki politikasÄ±nÄ± sert eleÅŸtirmemesi dikkat çekti. Halbuki, Ä°srail’in Filistin topraklarÄ± üzerine yerleÅŸtirdiÄŸi 600 bin kiÅŸinin yeni tartÄ±ÅŸma konusu olmasÄ± bekleniyordu. Süddeutsche Zeitung’dan Alexandra Föderl-Schmid, Merkel’in yeni pragmatik nedenlerle Ä°srail ile arayÄ± fazla açmamak için buna göz yumduÄŸuna dikkat çekti. DolayÄ±sÄ±yla Ä°srail’in yeni yerleÅŸim politikasÄ± nedeniyle iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin yeniden gerilmesini istemediÄŸi için eleÅŸtirilerin dozajÄ±nÄ± düÅŸük tuttu.

EKONOMÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER ÖNEMLÄ°

Ziyaretin asÄ±l aÄŸÄ±rlÄ±k konusu ise her iki ülke arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin canlandÄ±rÄ±lmasÄ±ydÄ±. Bu nedenle ziyaret heyetinde sadece bakanlar deÄŸil aynÄ± zamanda geniÅŸ bir patron grubu da yer aldÄ±. Merkel, Ä°srail ile ticari iliÅŸkileri ve yatÄ±rÄ±mlarÄ± artÄ±rmak istediklerini ifade etti. Özellikle, Ä°srail firmalarÄ±nÄ±n bilgi teknolojisi ve sanal saldÄ±rÄ±lar konusunda elde ettiÄŸi ilerlemelerden Alman firmalarÄ±nÄ±n da yararlanmak istendiÄŸi vurgulandÄ±. Ziyaret sÄ±rasÄ±nda Merkel'e Hayfa Üniversitesi tarafÄ±ndan fahri doktor unvanÄ± verildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 14:20

www.evrensel.net