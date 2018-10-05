Hekimler ÅŸiddete karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼: YasasÄ±zsa hekim, koruyamaz hakim

Ä°stanbul Aile HekimliÄŸi DerneÄŸi â€˜SaÄŸlÄ±kta Åžiddetâ€™ yasasÄ±nÄ±n Meclisten geÃ§mesi talebiyle Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sessiz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi.

Ä°stanbul Aile HekimliÄŸi DerneÄŸi (Ä°STAHED), ‘SaÄŸlÄ±kta Åžiddet’ yasasÄ±nÄ±n Meclisten geçmesi talebiyle Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü’ne yürüdü. ‘Sessiz-Siyah ÇÄ±ÄŸlÄ±k YürüyüÅŸü’ adÄ± altÄ±nda toplamam hekimler, TCK’ya eklenecek iki madde ile saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Tedavi ettiÄŸi hastasÄ± tarafÄ±ndan öldürülen Uzman Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sorunu yeniden gündeme geldi. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± için iÅŸ bÄ±rakan hekimler, Ä°stanbul Üniversitesi Çapa TÄ±p Fakültesi önünde toplanarak sessiz bir ÅŸekilde Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü’ne yürüdü. Eyleme katÄ±lan hekimler üzerinde, “SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na ÅŸiddet terörü sona ersin” yazan siyah önlükler giydi. Çapa’dan ÇemberlitaÅŸ’a uzanan yol boyunca saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sonucu öldürülen meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan hekimler, taleplerini sessiz bir ÅŸekilde dile getirdi.

‘GEREKÄ°RSE SÜRESÄ°Z Ä°Åž BIRAKIRIZ’

FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL

YürüyüÅŸ sonunda Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü önüne gelen hekimler adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Aile HekimliÄŸi ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Dr. Gürsel Özel, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na hedefi belli, bilinçli bir terör eylemi olduÄŸunu dile getirerek etkin bir ÅŸiddet yasasÄ± çÄ±kmazsa eylemelerine devam edeceklerini ve süresiz iÅŸ bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± kaydetti. Özel, hükümet yetkililerine seslenerek “ALO 184 ÅŸiddet hattÄ±nÄ± kapatÄ±n” dedi.

FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL

Ä°STAHED Birlik ve DayanÄ±ÅŸma SendikasÄ±’ndan Dr. Sibel Gören de en büyük sorunlarÄ±nÄ±n ALO 184 hattÄ± olduÄŸunu söyledi ve yetkililere seslendi: “Bu tür olaylardan sonra çÄ±kÄ±p ‘kÄ±nÄ±yoruz’ diye açÄ±klama yapan yetkililer samimi deÄŸil. KÄ±namakla hiçbir ÅŸey yapmÄ±yorsunuz. Samimi olsanÄ±z beyaz kodu ciddi anlamda iÅŸletir bizi uyarmak yerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rsÄ±nÄ±z. Biz bu ÅŸiddeti çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerleri kilitleyip sokaklarÄ± inletemediÄŸimiz için hak ediyoruz.”

SaldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Dr. HacÄ±osman iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi

YAÅžADIKLARIMIZ UTANÇ VERÄ°CÄ°

FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL

Ä°STAHED BaÅŸkanÄ± Dr. Kutbettin Demir ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “KÄ±zgÄ±nÄ±z, öfkeliyiz, kÄ±rgÄ±nÄ±z. Güvende olacak mÄ±yÄ±z diye düÅŸünürken saÄŸlÄ±k hizmeti veremeyiz. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hükümet ve CumhurbaÅŸkanÄ± güvenli çalÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ± geliÅŸtirmeli.”

Kocaeli Aile Hekimleri DerneÄŸi’nden Dr. Recep Pehlivan da görev baÅŸÄ±nda olmalarÄ± gerekirken yasa çÄ±ksÄ±n diye uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± bunun bir toplum için utanç verici olduÄŸuna dikkat çekerek “Ölüyoruz, öldürülüyoruz. Burda toplum, durup önce kendine bakacak ‘ben nerde hata yapÄ±yorum’ diye.” dedi.

Pehlivan’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hekimler, “Åžiddete karÅŸÄ± beyaz direniÅŸ” sloganÄ± attÄ±.

Son olarak konuÅŸan Bursa Aile HekimliÄŸi DerneÄŸi Temsilcisi Özlem Sezen ise ÅŸu sözlerle durumu özetledi: “YasasÄ±zsa hekim, koruyamaz hakim.”

Sezen’in ardÄ±ndan hekimler, ‘184 ölüm hattÄ± kapatÄ±lsÄ±n’ sloganÄ±nÄ± attÄ±.

‘TCK’YA Ä°KÄ° MADDENÄ°N EKLENSÄ°N Ä°STÄ°YORUZ’

FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL

Ortak açÄ±klamayÄ± okuyan Ä°STAHED Genel Sekreteri AslÄ± Öncel, Türkiye’de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n en riskli meslek gruplarÄ±ndan biri haline geldiÄŸini kaydererek “Hiçbir bahane ÅŸiddeti mazur gösteremez, övemez. Ä°nsanÄ± yaÅŸatmak için çalÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k mensuplarÄ± olarak bu ÅŸiddete alÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z, kanÄ±ksamayacaÄŸÄ±z” dedi.

ALO 184 hattÄ±, vatandaÅŸÄ±n usulsüz talepleri, vatandaÅŸÄ± bu taleplere zorlayan sistem, saÄŸlÄ±k raporlarÄ±ndan performans sistemine, siyasetin dilinden dizilerin ve filmlerin kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± aymazlÄ±ÄŸÄ±na kadar her konuda saÄŸlÄ±kçÄ±ya ÅŸiddeti üreten ve körükleyen sistemi eleÅŸtiren Öncel, etkin bir saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Öncel, “Her konuda 1 saatte kanun yapabilen, kararname çÄ±karabilen yasama ve yürütme bizleri daha fazla oyalamaya çalÄ±ÅŸmasÄ±n. Kanun talebimiz nettir. Türk Ceza Kanunu’na 2 madde eklenmelidir. Ä°lki, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na görevi esnasÄ±nda ya da görevinden dolayÄ± ÅŸiddet uygulayan kiÅŸi 2 ila 4 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ± ile yargÄ±lanmalÄ± ve ceza ertelenmemeli. Ä°kincisi, diÄŸer vatandaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± da gasp etmiÅŸse ceza yarÄ± oranda arttÄ±rÄ±lmalÄ±. Bu 2 madde için onlarca saÄŸlÄ±kçÄ±nÄ±n, hekimin, hemÅŸirenin, 112 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ölmesi mi gerekiyordu?” diye sordu.

‘DÄ°YETÄ°MÄ°ZÄ° Ä°STÄ°YORUZ’

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n isimlerini sayan Öncel, “Diyetimizi istiyoruz. Siz bu yasayÄ± çÄ±kartana kadar üzerine kan bulaÅŸmÄ±ÅŸ beyaz önlüklerimizi sÄ±rtÄ±mÄ±zdan çÄ±kartÄ±yor, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’na yolluyoruz. Åžimdi sessizce simsiyah anlatÄ±yoruz size derdimizi. Zira haykÄ±rdÄ±k ama siz anlamadÄ±nÄ±z” dedi. ‘Åžiddete karÅŸÄ± omuz omuza’ sloganÄ±nÄ± atan hekimler, öldürülen meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n üzerine karanfil bÄ±raktÄ±lar. ArdÄ±ndan da saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti alkÄ±ÅŸlarla protesto ettiler. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sÃ¼rÃ¼yor: Hasta yakÄ±nlarÄ±, doktora saldÄ±rdÄ±

'Åžiddet vakalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30â€™u saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerine yÃ¶nelik'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 13:37

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