Gazeteci Adnan Bilen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Gazeteci Adnan Bilen, ifade vermek iÃ§in gittiÄŸi TEM Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Van’da sabah saatlerinde eski evine baskÄ±n yapÄ±lan Gazeteci Adnan Bilen, avukatÄ± ile birlikte ifade vermek için gittiÄŸi TEM Åžube MüdürlüÄŸünde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± gerekçesi bilinmeyen Bilen TEM Åžube'de tutuluyor.

ERZURUM’DA ÇOK SAYIDA EVE BASKIN

Erzurum merkez ve KarayazÄ± ilçelerinde de ev baskÄ±nlarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Sait Kanmaz adlÄ± yurttaÅŸ Erzurum merkezde gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, KarayazÄ± ilçesinde ise Ümit Sönmez, Yakup ve Åžehmuz Bülbül ile Yunus ve AydÄ±n Seven isimli yurttaÅŸlar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± gerekçesi öÄŸrenilemeyen 6 kiÅŸi il ve ilçe emniyet müdürlüklerinde tutuluyor. (Van/MA)

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