INTERPOL BaÅŸkanÄ± Meng Hongwei kayÄ±p

UluslararasÄ± Polis TeÅŸkilÃ¢tÄ± BaÅŸkanÄ± Meng Hongwei'nin Fransa'da kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Interpol baÅŸkanÄ± Meng Hongwei'nin eÅŸi, Fransa polisine eÅŸinin kayÄ±p olduÄŸunu bildirdi. Polis olay ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. 29 Eylül günü Fransa'dan Çin'e giden ve o günden sonra bir daha haber alÄ±namayan Interpol BaÅŸkanÄ± Meng Hongwei için Fransa polisi soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

64 yaÅŸÄ±ndaki Interpol BaÅŸkanÄ±, 29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan ayrÄ±larak Çin'e geçmiÅŸti. O tarihten bu yana haber alÄ±namayan Hongwei için FransÄ±z polisi soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Meng Hongwei'nin eÅŸi ve çocuklarÄ±, Interpol'un genel merkezinin de bulunduÄŸu Fransa'nÄ±n Lyon kentinde yaÅŸÄ±yor.

Daha önce Çin Halk Cumhuriyeti’nden Kamu GüvenliÄŸi Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan Meng Hongwei, 11 KasÄ±m 2016'da Endonezya’nÄ±n Bali AdasÄ±’nda düzenlenen 85. INTERPOL Genel Kurulu ToplantÄ±sÄ±'nda teÅŸkilatÄ±n yeni baÅŸkanÄ± seçilmiÅŸti. Hongwei bu göreve seçilen ilk Çinli olmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 15:07

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