AyrÄ±lmak istediÄŸi erkek tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Antalya'da Ziynet T. ayrÄ±lmak istediÄŸi Ekrem Ã‡atal tarafÄ±ndan yol ortasÄ±nda silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Antalya’da, Ekrem Çatal, kendisinden ayrÄ±lmak isteyen, birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ziynet T.’yi, oÄŸlunu okula götürürken, yol ortasÄ±nda tabancayla vurarak öldürdü. Çatal, olay yerinden kaçarken, kucaÄŸÄ±nda okul malzemelerinin olduÄŸu poÅŸetiyle yerde yatan annesine bakan 7 yaÅŸÄ±ndaki M.C.T.'ye çevredekiler sahip çÄ±ktÄ±.

DHA'da yer alan habere göre Ziynet T., Ekrem Çatal'a ayrÄ±lmak istediÄŸini söyledi. AyrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± duyan Çatal ile Ziynet T. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ekrem Çatal, evi terk etti.

Sabah oÄŸlunu okula götürmek üzere evden çÄ±kan Ziynet T., sokak üzerinde Ekrem Çatal ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Otomobilin içinden Ziynet T.'ye baÄŸÄ±ran Çatal, ardÄ±ndan yanÄ±nda getirdiÄŸi tabancayla kadÄ±na 3 el ateÅŸ etti. AÄŸÄ±r yaralanan Ziynet T., oÄŸlunun gözleri önünde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ekrem Çatal ise kaçarak, izini kaybettirdi. SaÄŸlÄ±k görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapÄ±lan Ziynet T.'nin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, kaçan Ekrem Çatal'Ä± yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (Antalya/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 13:42

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