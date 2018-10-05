Ä°HD: Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± Nerede?

Ä°HD ve Cumartesi Anneleri Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸuâ€™na girdikten sonra ortadan kaybolduÄŸu belirtilen Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yÄ± sordu.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi Ä°stanbul Åžubesi GözaltÄ±nda KayÄ±plara KarÅŸÄ± Komisyon ve Cumartesi Anneleri yaptÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± sordu.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n 2 Ekim 2018 saat 13:00’de resmi iÅŸlemler yaptÄ±rmak üzere Ä°stanbul Levent’teki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu’na girdikten sonra ortadan kaybolduÄŸu ve haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada; “Suudi yetkililerin KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsolosluk binasÄ±nÄ± terk ettiÄŸi iddiasÄ±, görüntülerle doÄŸrulanmadÄ±ÄŸÄ± gibi KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± konsolosluk binasÄ± önünde bekleyen yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan da reddediliyor. Bizler evlatlarÄ± güvenlik güçlerinin elindeyken, devletin resmi binalarÄ±nda gözaltÄ±nda tutulurken yetkililerden benzer cevaplarÄ± alan aileler ve hak savunucularÄ± olarak, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betinin açÄ±ÄŸa çÄ±kartÄ±lmasÄ± için Suudi ve Türk devletine gerekli tüm giriÅŸimlerde bulunmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz” denildi.

AçÄ±klamada Suudi yönetimine muhalif kimliÄŸiyle bilinen ve bu nedenle ülkesini terk etmek zorunda kalan Washington Post Gazetesi yazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betinin takipçisi olunacaÄŸÄ± bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

Suudi Arabistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 12:49

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