Ã–demiÅŸ Cezaevinde darp iddiasÄ±

Ä°zmir Ã–demiÅŸ T Tipi Cezaevinde tutuklular: SaldÄ±rÄ±lar rutin bir hal aldÄ±

Ä°zmir ÖdemiÅŸ T Tipi Cezaevinde hak ihlallerinin rutin bir hal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten tutuklular, Süleyman Acun isimli tutuklunun gardiyanlar tarafÄ±ndan darbedildiÄŸi için hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Tutuklular, koÄŸuÅŸlarÄ±nÄ±n ilaçlanmadÄ±ÄŸÄ± için böcek istilasÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2 Ekim’de gardiyanlarÄ±n Süleyman Acun isimli tutukluyu darbettikleri ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Acun’un rapor aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Cezaevinde yaÅŸanan hak ihlallerini tutuklular, Zindanlarla DayanÄ±ÅŸma Ä°nisiyatifi Sözcüsü Selma Altan aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla anlattÄ±.

SALDIRILAR RUTÄ°N HAL ALDI

Tutuklular Altan aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: “Süleyman Acun’a saldÄ±rÄ± oldu ve arkadaÅŸÄ±mÄ±z darbe aldÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± darbe doktor raporuna girdi. SaldÄ±rÄ±lar bu cezaevine geldiÄŸimizden bu yana rutin hal almÄ±ÅŸ durumda. Askeri nizam ÅŸeklinde tek sÄ±ra yürüme dayatÄ±lÄ±yor. Revir hastane sevkleri ya yapÄ±lmÄ±yor ya da geç yapÄ±lÄ±yor. Birçok ilaç ‘bakanlÄ±k ödemiyor’ bahanesiyle verilmiyor. Yine ziyaretçi yasaklarÄ±mÄ±zÄ±n süresi de 30 ile 40 dakikaya indirilmiÅŸ. AlacaÄŸÄ±mÄ±z kitap sayÄ±sÄ± 5’e indirilmiÅŸ hatta dergiler bile kitap olarak sayÄ±lÄ±yor. Spor faaliyetlerimiz engelleniyor ancak ayda bir kez çÄ±kabiliyoruz. Gardiyanlar koÄŸuÅŸlara yaptÄ±klarÄ± aramalarda provokatif davranÄ±yor, tüm eÅŸyalarÄ±mÄ±z daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor. Yine ilaçlama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için koÄŸuÅŸlar böcek istilasÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ durumda.” (Ä°zmir/MA)

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