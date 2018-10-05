OHAL Komisyonu, 36 bin baÅŸvurunun 33 binini reddetti

OHAL Komisyonu, baÅŸvurularÄ±n 33 bin 700â€™Ã¼ hakkÄ±nda ret, 2 bin 300â€™Ã¼ hakkÄ±nda kabul kararÄ± verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

OHAL Komisyonu’ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Komisyon baÅŸvurularÄ±n 33 bin 700’ü hakkÄ±nda ret kararÄ± verirken, 2 bin 300’ü hakkÄ±nda kabul kararÄ± verdi. 2 bin dolayÄ±nda kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kamu görevlisi Komisyon kararÄ± ile görevine iade edildi" denildi.

Habertürk'ten Fevzi ÇakÄ±r'Ä±n haberine göre, OHAL döneminde çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen ihraç, kurum kapatma, rütbe alma gibi iÅŸlemlere iliÅŸkin itirazlarÄ± inceleyen OHAL Ä°nceleme Komisyonu, 36 bin baÅŸvuru dosyasÄ±nÄ± sonuçlandÄ±rdÄ±. Komisyon baÅŸvurularÄ±n 33 bin 700'ü hakkÄ±nda ret kararÄ± verirken, 2 bin 300'ü hakkÄ±nda kabul kararÄ± verdi. 2 bin dolayÄ±nda kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kamu görevlisi, Komisyon kararÄ± ile görevine iade edildi.

OHAL Komisyonu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

â– Kurumlardan intikal eden personel dosyalarÄ±, mahkeme dosyalarÄ± ve eski baÅŸvurularla birlikte toplam 435 bin evrakÄ±n tasnif, kayÄ±t ve arÅŸivleme iÅŸlemi tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

â– OlaÄŸanüstü hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan KHK'ear ile 125 bin 678'i kamu görevinden çÄ±karma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir.

â– 05 Ekim 2018 tarihi itibariyle Komisyona yapÄ±lan baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 125 bindir. Komisyon tarafÄ±ndan verilen karar sayÄ±sÄ± (36 bin) dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, incelemesi devam eden baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 89 bindir. 22 AralÄ±k 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine baÅŸlamÄ±ÅŸ olan Komisyon tarafÄ±ndan, 05 Ekim 2018 tarihi itibariyle verilen karar sayÄ±sÄ± (2 bin 300 kabul, 33 bin 700 ret olmak üzere) toplam 36 bindir.

â– Komisyon kararlarÄ± tebliÄŸ edilmek üzere kiÅŸilerin en son görev yaptÄ±ÄŸÄ± kurumlara teslim edilmektedir. BaÅŸvurusu kabul edilen kiÅŸilerin atama iÅŸlemi, ilgisine göre en son görev yapÄ±lan kurum ve YükseköÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r.

â– Komisyon kararlarÄ±na karÅŸÄ±, kararÄ±n tebliÄŸinden itibaren altmÄ±ÅŸ gün içinde Hâkimler ve SavcÄ±lar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptÄ±ÄŸÄ± kurum veya kuruluÅŸ aleyhine iptal davasÄ± açÄ±labilecektir.

â– BaÅŸvurucular, Komisyon internet adresindeki "OHAL Komisyonu BaÅŸvuru Takip Sistemi" uygulamasÄ± üzerinden Komisyona yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n safahatÄ± ve kararÄ±n sonucu ("KABUL" veya "RET") hakkÄ±nda bilgi edinebilmektedir.

â– Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hÄ±zlÄ± ve aynÄ± zamanda kapsamlÄ± inceleme neticesinde haftada bin 200 civarÄ±nda baÅŸvuru hakkÄ±nda bireyselleÅŸtirilmiÅŸ ve gerekçeli karar vermektedir. (HABER MERKEZÄ°)

OHAL Komisyonu, 30 bin baÅŸvuruyu sonuÃ§landÄ±rdÄ±

HukukÃ§ular OHAL Komisyonu'nu takip edemiyor Ã§Ã¼nkÃ¼ ÅŸeffaf deÄŸil

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 12:31

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