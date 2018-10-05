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DaÄŸcÄ± Hasan TarÄ±m
Fransa'da 26 yÄ±l Ã¶nce kaybolan DaÄŸcÄ± TarÄ±m'Ä±n cenazesi bulundu
05 Ekim 2018 12:16
Alp daÄŸlarÄ±nda kaybolan ve 26 yÄ±l sonra bulunan DaÄŸcÄ± Hasan TarÄ±m, Kayseri'nin KÄ±rkÄ±srak KÃ¶yÃ¼â€™nde topraÄŸa verilecek.
Fransa, Alp daÄŸlarÄ±nda bundan 26 yÄ±l önce daÄŸcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada buzullarÄ±n arasÄ±nda kaybolan Hasan TarÄ±m’Ä±n cenazesi, daÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan bulundu.
Kayseri’nin SarÄ±z ilçesine baÄŸlÄ± KÄ±rkÄ±srak Köyü’nde doÄŸan Hasan TarÄ±m’Ä±n cenaze törenini derneÄŸin sosyal medya hesabÄ±ndan duyuran Kayseri KÄ±rkÄ±srak Köyü DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hüseyin Gündüz, “Bu üzücü haberi 26 yÄ±l önce sevgili Hasan kaybolduÄŸunda almÄ±ÅŸtÄ±k. 26 yÄ±l sonra tekrar aynÄ± duygularÄ± hissetmenin üzüntüsünü yaÅŸÄ±yoruz. Ailesi sevgili Yusuf ve Leyla TarÄ±m’a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz” dedi.
Hasan TarÄ±m’Ä±n cenazesi, cumartesi günü (06.10. 2018) KÄ±rkÄ±srak Köyü’nde topraÄŸa verilecek. (Kayseri/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 12:25
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