Moskova yakÄ±nlarÄ±nda savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Moskova yakÄ±nlarÄ±nda MiG-29 tipi bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, pilotlarÄ±n ise paraÅŸÃ¼tle atlayarak kurtulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova yakÄ±nlarÄ±ndaki Dmitrovskoye kasabasÄ±nda yer alan ormanlÄ±k alana MiG-29 tipi bir savaÅŸ uçaÄŸÄ± düÅŸtü. Uçaktaki pilotlardan her ikisinin de paraÅŸütle kendilerini fÄ±rlatÄ±p hayatta kaldÄ±klarÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Sputnik'te yer alan habere göre pilotlarÄ±nÄ±n paraÅŸütle atladÄ±ÄŸÄ± ve her ikisinin de hayatta olduÄŸunu belirtildi. Gazeteye konuÅŸan bir kaynak MiG-29'un düÅŸme sebebini henüz belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Öte yandan uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸüne dair resmi açÄ±klama henüz yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil.

2016'da açÄ±lan Jukovskiy havalimanÄ±ndan havalanan uçaÄŸÄ±n, Gromov UçuÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Enstitüsü'ne ait olduÄŸu belirtildi. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 12:21

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