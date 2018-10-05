Bir ÅŸofÃ¶r iÅŸten atÄ±lÄ±nca Helsinkiâ€™de trafik felÃ§ oldu

Finlandiyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Helsinkiâ€™de otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rleri, bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n iÅŸten atÄ±lmasÄ±nÄ± protesto iÃ§in greve gitti.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de dün, otobüs ÅŸoförleri, bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n iÅŸten atÄ±lmasÄ±nÄ± protesto için greve gidince trafik felç oldu. Pek çok semte otobüs seferleri yapÄ±lmadÄ±.

Pohjolan otobüs ÅŸirketi ile ÅŸoförler arasÄ±nda grevle sonuçlanan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n nedeni ÅŸirketin bir yolcuyu dövmekle suçladÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸoförü iÅŸten atmasÄ±. Åžoförler, iÅŸten atÄ±lma kararÄ±nÄ±n haksÄ±z olduÄŸunu söylüyor ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yeniden iÅŸine dönmesini talep ediyor.

Ä°ÅŸveren, otobüsteki kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceledikten ve söz konusu ÅŸoförle konuÅŸtuktan sonra yolcuya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± için iÅŸten attÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürüyor.

YazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapan Pohjolan ÅŸirketinin Genel Müdürü Heikki Alanko, trafikte meydana gelen aksamalardan üzüntü duyduÄŸunu söyledi, “ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n temsilcilerinin bir yolcuyu döven ÅŸoförün geri iÅŸe alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etmelerini anlayamÄ±yorum” dedi.

Sendika yöneticileri ise, otobüste olayÄ± gösteren görüntüleri gördüklerini ancak iÅŸverenden daha farklÄ± yorumladÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor.

Sendika temsilcisi Niko Lehtimaki, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada iÅŸverenin ÅŸiddete karÅŸÄ± sÄ±fÄ±r tolerans tanÄ±nmasÄ± görüÅŸlerine katÄ±lmakla birlikte söz konusu ÅŸoförün ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek iÅŸten atma kararÄ±nÄ± aceleci ve haksÄ±z bir karar olarak niteledi.

Grev sonucu ÅŸirketin gelir kaybÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Pohjolan ÅŸirketinin Genel Müdürü Heikki Alanko, “Her ÅŸeyden önce trafikteki aksamalar için müÅŸterilerimize üzüntülerimi bildiririm” dedi.

Alanko, sendika temsilcilerini cuma günü toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttikten sonra “Sorunun çözülmesini ve trafiÄŸin eski haline geline gelmesini umuyorum” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 12:12

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