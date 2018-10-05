Karadeniz'de sel ve heyelana yaÅŸandÄ±, yollar kapandÄ±

DoÄŸu Karadeniz'de ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ sonucu ÅŸelale taÅŸtÄ±, sel ve heyelan meydana geldi. Can kaybÄ± yaÅŸanmazken yollar trafiÄŸe kapandÄ±.

DoÄŸu Karadeniz'de aralÄ±klarla etkili olan saÄŸanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon'un AraklÄ± ilçesinde dereler taÅŸtÄ±, cami, ev ve iÅŸyerlerinin zemin ve bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. Rize'de ÅŸelale taÅŸtÄ±, yol ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Artvin'de ise 2 ayrÄ± noktada heyelan nedeniyle ulaÅŸÄ±m kesildi.

DoÄŸu Karadeniz'de yer yer metrekareye düÅŸen yaklaÅŸÄ±k 100 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon'un AraklÄ± ilçesinde KaÅŸÄ±kçÄ± deresi taÅŸtÄ±, çevredeki bir cami ile ev ve bazÄ± iÅŸyerlerinin zemin ve bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. Trabzon- Bayburt karayolu AraklÄ± ilçe geçiÅŸi heyelan nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Ä°lçede bazÄ± köy ve mahalle yollarÄ± ile alt yapÄ±da hasarlar oluÅŸtu.

FotoÄŸraf: DHA

RÄ°ZE'DE ÅžELALE TAÅžTI

Rize'de etkili olan saÄŸanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi KöprübaÅŸÄ± köyünde yaklaÅŸÄ±k 70 metreden dökülen AÄŸaran Åželalesi'nin debisi, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan arttÄ±, ÅŸelaleden gelen suyun boÅŸaldÄ±ÄŸÄ± dere taÅŸarak yolu ulaÅŸÄ±ma kapattÄ±.Rize'de Salarha, Güneysu ve Ä°kizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.

ARTVÄ°N'DE HEYELAN

Artvin'de etkili olan saÄŸanak, heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkii heyelan sonucu dün gece ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. KarayollarÄ± ekipleri gece boyu sürdürdüÄŸü çalÄ±ÅŸma ile kapalÄ± karayolunu ulaÅŸÄ±ma açtÄ±. Bölgede araç ulaÅŸÄ±mÄ± kontrollü olarak saÄŸlanÄ±yor.

Artvin-ÅžavÅŸat karayolunun 37'nci kilometresi PrnalÄ± mevkiinde daÄŸdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiÄŸe kapanmasÄ±na neden oldu. KapalÄ± karayolunun ulaÅŸÄ±ma açÄ±lmasÄ± için KarayollarÄ± ve Ä°l Özel Ä°daresi ekipleri çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu.

FotoÄŸraf: DHA

VALÄ° DOÄžANAY: CAN VE MAL KAYBI YAÅžANMADI

Artvin Valisi Ömer DoÄŸanay, kentteki heyelanlarda can ve mal kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Artvin-ÅžavÅŸat-Ardahan Karayolumuz yola düÅŸen kayalar nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lgili birimlere gerekli talimatlar verilmiÅŸtir. KarayollarÄ± ve Ä°l Özel Ä°daremize ait ekiplerimiz yolun açÄ±lmasÄ± için olay yerine giderek çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Artvin’imiz ve özellikle bu yol zor bir coÄŸrafya. Herhangi bir can ve mal kaybÄ±nÄ±n olmamasÄ± sevindirici olmuÅŸtur. Gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±k. Yolumuz en kÄ±sa sürede trafiÄŸe açÄ±lacaktÄ±r" dedi.

ORDU'DA LÄ°SENÄ°N Ä°STÄ°NAT DUVARI ÇÖKTÜ

Ordu’nun AltÄ±nordu ilçesinde, bölgedeki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan, lisenin spor salonunun istinat duvarÄ±, büyük gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anÄ± çevredekiler tarafÄ±ndan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde AltÄ±nordu ilçesi Åžahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi spor salonunun duvarÄ±nda çatlaklar oluÅŸtu. DuvarÄ±n çökme ihtimaline karÅŸÄ± sokak boÅŸaltÄ±ldÄ±, Okuldaki 577 öÄŸrenci tahliye edildi.

Tahliyenin hemen ardÄ±ndan ise duvar büyük gürültüle çöktü. AlÄ±nan tedbirler nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken, okul tatil edildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 11:54

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