HÃ¢kimle tartÄ±ÅŸan avukat Ã–mer Kavili 'davayÄ± sulandÄ±rmak'tan tutuklandÄ±

Silivri'de gÃ¶rÃ¼len bir davada hakimle tartÄ±ÅŸmasÄ± sonucu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan avukat Ã–mer Kavili tutuklandÄ±.

Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin Silivri Cezaevi karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan duruÅŸma salonlarÄ±nda DHKP-C üyeliÄŸi iddiasÄ±yla 25 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hakimle tartÄ±ÅŸan Av. Ömer Kavili tutuklandÄ±. Kavili'nin tutuklanma gerekçesinde ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Åžüpheli Ömer Kavili'nin eyleminin amacÄ±nÄ±n kutsal savunma hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±, aksine ters psikoloji ile müvekkilini ve kendisini maÄŸdur göstererek dosyada haklÄ± çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüphelinin eyleminin müdafisi olduÄŸu davayÄ± sulandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüphelinin tüm bu eylemleri birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde amacÄ±nÄ±n halkÄ±n gözünde yargÄ±nÄ±n ve mahkemelerin itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmak olduÄŸu, adalete olan güveni sarsmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüphelinin eylemlerinin haber niteliÄŸi taÅŸÄ±yarak toplumda infiale sebep olduÄŸu..."

Avukat Nadide Özdemir ve Ömer Kavili dün Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin Silivri Cezaevi karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan duruÅŸma salonlarÄ±nda DHKP-C üyeliÄŸi iddiasÄ±yla 25 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmaya katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DuruÅŸma sÄ±rasÄ±nda mahkeme baÅŸkanÄ± ile sanÄ±k avukatÄ± Ömer Kavili arasÄ±nda usule iliÅŸkin tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. YaÅŸanan tartÄ±ÅŸma ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ± avukat Kavili'nin salondan çÄ±karÄ±lmasÄ± yönünde karar verdi. Kavili karara tepki gösterince, güvenlik güçleri Kavili'yi zorla duruÅŸma salonundan çÄ±kardÄ±.

Ä°ddiaya göre avukat Nadide Özdemir ise meslektaÅŸÄ±nÄ±n yaka paça duruÅŸma salonundan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± telefon ile görüntülemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n talimatÄ±yla Özdemir’in telefonuna el konulmak istendi. Mahkeme baÅŸkanÄ±, Kavili ve Özdemir hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu. Bugün de devam eden duruÅŸmaya katÄ±lmak için Silivri’ye giden Kavili ve Özdemir jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan avukatlar, Silivri Merkez Jandarma Ä°lçe Karakoluna götürüldü. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 22:18

www.evrensel.net