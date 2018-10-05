KalkÄ±nma BankasÄ± teklifi, batan ÅŸirketler iÃ§in mi?

TÃ¼rkiye KalkÄ±nma BankasÄ±â€™nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran kanun teklifi kabul edildi, tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±: Ãœretimi destek iÃ§in mi, batan ÅŸirketler iÃ§in mi?

Birkan BULUT

Ankara

Türkiye KalkÄ±nma BankasÄ±’nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hÄ±zla kabul edildi. Teklife göre; bankanÄ±n fonlarÄ± gelir ve kurum vergilerinden muaf olacak. Denetim mekanizmalarÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacak, bankanÄ±n vereceÄŸi krediler için teminat ayrÄ±lmayacak.

Muhalefet partilerinin itirazlarÄ±na yol açan yapÄ±landÄ±rmanÄ±n amaçlarÄ± hükümet cephesince ÅŸöyle sÄ±ralanÄ±yor:

â– Türkiye’nin kalkÄ±nma hedefleri doÄŸrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatÄ±rÄ±mlarÄ±n ve projelerin desteklenmesi.

â– Sermaye ve fon kaynaklarÄ±nÄ±n etkin kullanÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±.

â– Yurt içi, yurt dÄ±ÅŸÄ± ve uluslararasÄ± ortak yatÄ±rÄ±mlarÄ±n finanse edilmesi.

â– Kar ortaklÄ±ÄŸÄ± veya kiralama esaslÄ± kredi iÅŸlemleri dahil, tüm kalkÄ±nma ve yatÄ±rÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÅŸlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir ÅŸekilde yerine getirebilmesini saÄŸlamak.

BAZI SORULAR BOÅžTA KALDI!

Bütün bu üretimi desteklemeye yönelik açÄ±klamalara raÄŸmen, bazÄ± sorular boÅŸta kaldÄ±ÄŸÄ± için muhalefet cephesi soruna kuÅŸku ile yaklaÅŸÄ±yor. GörüÅŸlerine baÅŸvurduÄŸumuz Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent KuÅŸoÄŸlu, komisyondaki görüÅŸme sÄ±rasÄ±nda bankanÄ±n kredi fonun hangi kaynak ile yaratÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sorduklarÄ±nÄ±, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ‘hazine’ yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ±, yanÄ±tÄ±n hiç de gerçekçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Türkiye KalkÄ±nma Fonu’na birçok muafiyetin tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken KuÅŸoÄŸlu, “Yapmak istedikleri ÅŸu olabilir iflas etmekte olan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± firmalarÄ± bu fon kapsamÄ±na alÄ±p Hazinenin yükünü buraya aktarmak” dedi.

BankanÄ±n burada belli firmalarÄ± kayÄ±rabileceÄŸini belirten KuÅŸoÄŸlu, bu teklifin Türkiye’te danÄ±ÅŸmanlÄ±k için gelen McKinsey firmasÄ±ndan geldiÄŸini düÅŸündüklerini söyledi.

FON HANGÄ° KAYNAKLA OLUÅžTURULACAK?

Teklifin kanun olarak kabul edilmesi durumunda Türkiye KalkÄ±nma Fonu adÄ±nda bir fon ve onun alt fonlarÄ± oluÅŸturulacak. Teklifte bu fonun hangi kaynakla oluÅŸturulacaÄŸÄ± net olarak belirtilmezken, fonun idari, mali ve operasyonel iÅŸ ve iÅŸlemlerin banka tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirileceÄŸi ifade edildi. Öte yandan Türkiye KalkÄ±nma Fonu ve alt fonlar gelir ve kurum vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet, bunlarÄ±n kazanç ve iratlarÄ± üzerinden gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarÄ±nca yapÄ±lacak vergi kesintilerini de kapsayacak.

TAMÄ°NAT ÅžARTI ARANMAYACAK

KalkÄ±nma BankasÄ±’nÄ±n her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± taleplerinde teminat ÅŸartÄ± aranmayacak. BankanÄ±n amaçlarÄ± doÄŸrultusunda taÅŸÄ±nmaz mal alÄ±m satÄ±mÄ± ile açtÄ±ÄŸÄ± kredilerin teminatÄ±nÄ± teÅŸkil eden taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz mallarÄ±n icrada, iflasta veya haricen satÄ±ÅŸÄ±nda banka üzerinde kalmasÄ± halinde, satÄ±ÅŸ devir ve intikal ile ilgili her türlü iÅŸlemler, girdiÄŸi ihalelerle ilgili iÅŸlemler, tahvil ihracÄ± dahil yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan temin ettiÄŸi krediler ve bu kredilere ait iÅŸlemler, açÄ±lan kredilere mahsuben yapÄ±lan tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacaÄŸÄ± dava, takip ve talepler, teminattan, damga, veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden ve tüm harçlardan istisna olacak.

YayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte yürürlüÄŸe girecek kanun hükümlerini CumhurbaÅŸkanÄ± yürütecek.

BANKADA ÇALIÅžANLARIN HAKLARI DA GASP EDÄ°LECEK

Teklif, KalkÄ±nma BankasÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n özlük haklarÄ±nÄ± da hedef alÄ±yor. Bankada örgütlü Büro Emekçileri SendikasÄ± teklife itiraz dilekçesi ile karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Komisyon görüÅŸmesinde yer alan KESK Mali Sekreteri Elif Çuhadar, çalÄ±ÅŸanlar adÄ±na taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± endiÅŸeleri ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: “BankanÄ±n oldukça iyi eÄŸitimli ve pek çok önemli deÄŸerlendirmelerle belirlenmiÅŸ personelin yaÅŸayacaÄŸÄ± maÄŸduriyetler göz ardÄ± edilmiÅŸtir. Teklifle birlikte çalÄ±ÅŸanlarÄ±n Yüzde 30’u emekliye sevk edilecek. Buradaki emekçiler özel bir statüyle çalÄ±ÅŸÄ±yor ve teklifle birlikte Ä°ÅŸ Kanununa tabi olacaklar. AyrÄ±ca kurumun genel merkezi Ä°stanbul’a taÅŸÄ±nÄ±yor. Yeni sistemde özlük haklarÄ± ne olacak, bu ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmak istemeyip baÅŸka kamu kurumlarÄ±na gönderileceklerin haklarÄ± korunacak mÄ± bunlar belirsiz. Bu nedenle biz zorla emekliliÄŸe karÅŸÄ±yÄ±z ve çalÄ±ÅŸacak olanlarÄ±n da aynÄ± statü ve özlük haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

Ä°ÅžSÄ°ZLERÄ°N PARASI BANKALARA NEDEN UCUZ KREDÄ° OLDU?

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Parti Sözcüsü Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç ise , Ä°ÅŸsizlik Fonu’ndan kamu bankalarÄ±na sermaye akÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin Meclise soru önergesi verdi. Oluç, yanÄ±tlamasÄ± istemiyle Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’a ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

“â– Yasada ‘fon gelirleri iÅŸsizler haricinde hiçbir maksat için kullanÄ±lamaz’ hükmü bulunmasÄ±na raÄŸmen, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu’nun elinde tuttuÄŸu Hazine tahvillerinin satÄ±larak kamu bankalarÄ±na sermaye aktarÄ±mÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸru mudur?

â– Bu paranÄ±n, geri tahsili sürecinin ÅŸeffaf bir ÅŸekilde yürütülmesi için bir çalÄ±ÅŸmanÄ±z var mÄ±dÄ±r?

â– Cari piyasa faizi yüzde 20’lerde olmasÄ±na raÄŸmen bu iÅŸlemlerin yüzde 10 faiz oranlarÄ± ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n sebebi nedir?”

Ä°ÅŸsizlik fonundan kamu bankalarÄ±na 11 milyar TL kaynak aktarÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 11:20

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