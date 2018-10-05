TL ile sÃ¶zleÅŸme zorunluluÄŸunda kimler kapsam dÄ±ÅŸÄ± kalacak?

TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan iÅŸlem ve sÃ¶zleÅŸmelerde TL kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n zorunlu hale getirilmesine yÃ¶nelik kararÄ±n ardÄ±ndan tebliÄŸ taslaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸe aÃ§Ä±ldÄ±.

SözleÅŸmelerde TL kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n zorunlu hale getirilmesine yönelik kararÄ±n ardÄ±ndan tebliÄŸ taslaÄŸÄ± görüÅŸe açÄ±ldÄ±. TebliÄŸe göre çocuk bakÄ±cÄ±sÄ±, danÄ±ÅŸman ve futbolcular kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lÄ±yor.

Mevcut sözleÅŸmelerin dönüÅŸümünde 2 Ocak 2018 öncesi sözleÅŸmelerde kur 2 Ocak 2018 günkü deÄŸeri üzerinden çevrilecek (29 AralÄ±k saat 15:30 da belirlenen 2 Ocak 2018 için geçerli efektif dolar satÄ±ÅŸ kuru 3.7843 TL). Sonraki dönemlerde imzalanmÄ±ÅŸ sözleÅŸmelerde ise sözleÅŸme tarihindeki Merkez BankasÄ± efektif satÄ±ÅŸ kuru uygulanacak. Kira gibi endeksli artÄ±ÅŸlarda TÜFE deÄŸerinden daha yüksek artÄ±ÅŸ yapÄ±lamayacak. Uygulama kapsamÄ±na “Türkiye’de yerleÅŸik kiÅŸi” tanÄ±mÄ± getirildi.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya’nÄ±n haberine göre, yerleÅŸik kiÅŸi tanÄ±mÄ±, yabancÄ± ÅŸirketlerin de kapsam içine girmesine neden olurken yabancÄ± gerçek kiÅŸilerin hizmet sözleÅŸmesi istisna tutuldu.

Buna göre TL zorunluluÄŸu kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar ÅŸöyle:

â– Çocuk bakÄ±cÄ±sÄ±, danÄ±ÅŸman ya da futbolcular kapsam dÄ±ÅŸÄ±.

â– Döviz getirici hizmet yapan firmalar, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±klarÄ± iÅŸler için TL dÄ±ÅŸÄ± sözleÅŸme yapabilecek.

â– Türkiye’deki yerleÅŸik kiÅŸiler, iÅŸ makineleri ve diÄŸer taÅŸÄ±t kiralama sözleÅŸmelerini TL ile yapacak. DiÄŸer menkul kiralama sözleÅŸmeleri döviz cinsinden olabilecek.

â– Gemi ve yatlara yönelik finansal kiralama sözleÅŸmeleri döviz cinsinden olabilecek.

â– Döviz geliri olmadÄ±ÄŸÄ± için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan kredi kullanma yasaÄŸÄ± kapsamÄ±na alÄ±nmayan (istisna tutulan-32 SayÄ±lÄ± Karar 17 ve yurt içinden kredi kullanmasÄ±na izin verilen 17/A maddesi) kapsamÄ±ndaki leasing ÅŸirketleri döviz cinsinden sözleÅŸme yapabilecek.

â– TC vatandaÅŸÄ± olmayan Türkiye’deki yerleÅŸik kiÅŸilerin taraf olduÄŸu sözleÅŸmeler döviz cinsinden yapÄ±labilecek.

â– Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile bu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n savunma sanayii sektöründe doÄŸrudan veya dolaylÄ± ortak olduÄŸu ÅŸirketler gayrimenkul satÄ±ÅŸ ve kiralanmasÄ±nda döviz cinsinden sözleÅŸme yapabilecek. AynÄ± kapsamda yüklenicilerin üçüncü taraflarla yapacaÄŸÄ± gayrimenkul satÄ±ÅŸ ve kiralama sözleÅŸmesi de döviz cinsinden olabilecek.

â– Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n taraf olduÄŸu döviz cinsinden sözleÅŸmelerdeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamÄ±nda olmak ÅŸartÄ±yla, yüklenicilerin üçüncü taraflarla yaptÄ±ÄŸÄ± gayrimenkul satÄ±ÅŸ, kiralama sözleÅŸmeleri döviz cinsinden olabilecek. (HABER MERKEZÄ°)

YabancÄ± ÅŸirketler, 'dÃ¶vizle sÃ¶zleÅŸme yasaÄŸÄ±ndan' etkilenmeyecek

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 10:58

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