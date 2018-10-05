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FotoÄŸraf: Pixabay
Dolar gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±, 6,1950 seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
05 Ekim 2018 10:29
Dolar/TL kuru gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6,1950 seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.
Dolar/TL, bugüne yükseliÅŸle baÅŸladÄ±. Saat 09.45 itibarÄ±yla yüzde 0,50 artÄ±ÅŸla 6,1950 seviyesinde iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 artÄ±ÅŸla 7,1270'ten, sterlin/TL de yüzde 0,60 deÄŸer kazancÄ±yla 8,0765'ten alÄ±cÄ± buluyor.
Dün 6,04-6,23 geniÅŸ bandÄ±nda hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 1,96 deÄŸer kazancÄ±yla 6,1637'den tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.
Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1512, dolar endeksi de dünkü kapanÄ±ÅŸ seviyesinin hemen üzerinde 95,78 seviyesinde bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 10:36
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